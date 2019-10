Des élections majeures en mode mineur

Quelle drôle de campagne! On vote dans moins de trois semaines pour élire nos représentants aux Chambres fédérales. Quatorze parlementaires chargés de défendre Genève et de construire la politique suisse pendant quatre ans. Et pourtant! Tout se passe comme si on élisait le secrétariat d’une sous-préfecture: peu de débats saillants et des slogans plats comme un bord de mer belge.

Il y a de quoi s’interroger lorsque le plus grand parti genevois, le PLR, part à la conquête de l’électorat en lui promettant d’«Avancer ensemble». Certes, avancer ensemble est préférable à «Reculer séparément». Mais les Genevois ne méritent-ils pas mieux?

Les thèmes passionnants ne manquent pas. Il y a bien sûr le réchauffement climatique, sur lequel tout le monde tente de se profiler, fût-ce au prix de contorsions idéologiques légèrement pathétiques.

Il y a des sujets qu’on entend moins, alors qu’ils ont aussi des conséquences concrètes dans nos vies. Les primes maladie, de plus en plus insupportables pour la classe moyenne, et sur lesquelles Genève se fait enfumer à Berne année après année; l’emploi et la question décisive de l’accord-cadre avec l’Union européenne; la mobilité et les infrastructures, très dépendantes des fonds fédéraux et donc de la qualité du lobbying exercé par nos représentants sous la Coupole.

C’est avec ces thèmes que nous entamons, chère lectrice, cher lecteur, une série d'articles consacrés aux enjeux de ces élections.

Si la campagne semble peu exaltante, ne sous-estimons pas l’importance du scrutin. Il est temps de s’informer afin de procéder à des choix éclairés le 20 octobre. L’écume des petites phrases et de l’agitation politicienne dure quelques semaines. Le mandat des personnes nous représentant à Berne durera, lui, quatre années. Pour le meilleur ou pour le pire.