Des écoles vétustes dénoncées sur #balancetaclasse

Le hashtag, cet inoffensif petit dièse, est devenu le canal de protestation et de dénonciation par excellence sur les réseaux sociaux. Sa notoriété a explosé en 2017 avec la diffusion de #BalanceTonPorc et #MeToo sur Twitter pour dénoncer le harcèlement sexuel. Aujourd’hui, ce sont les enseignants qui s’en emparent. Le syndicat des maîtres du primaire, la SPG, vient de dégainer un #balancetaclasse sur Instagram. Le but: révéler, en images, des locaux scolaires dont l’état ne garantirait pas des conditions d’apprentissage optimales.

«Nous dénonçons depuis plusieurs années l’insalubrité de certains locaux, explique Francesca Marchesini, présidente de la SPG. Les bonnes conditions d’apprentissage ne sont pas garanties et cela mène à des inégalités entre les élèves scolarisés dans une école neuve et une ancienne.» Et de citer quelques exemples: «Un couloir dans lequel un maître doit placer des seaux lorsqu’il pleut, une salle avec des moisissures parce qu’elle a pris l’eau ou dans laquelle on a retrouvé des crottes de furet, des classes trop petites pour le nombre d’élèves, des températures trop élevées (29°C) ou trop basses (12°C), des stores cassés jamais réparés…» Les doléances sont adressées aux communes; les écoles primaires sont en effet à leur charge, contrairement aux bâtiments du secondaire, sous la responsabilité du Canton.

«Certaines communes prennent leurs responsabilités mais d’autres ne font absolument rien», dénonce Francesca Marchesini. Face à un «manque d’écoute» et de réactivité, la SPG a créé #balancetaclasse. «Nous voulions lancer une action non pas pour fustiger une commune en particulier mais pour faire réagir, sur le ton de l’humour, relève Frédéric Hiltbrand, vice-président du syndicat. Cela permettra aussi de constituer une banque de données pour documenter la problématique.» Francesca Marchesini se dit consciente des pressions auxquelles sont soumises les communes. «Avec le nombre d’élèves qui ne cesse d’augmenter (ndlr: cette rentrée, le primaire compte pas moins 863 élèves en plus), elles doivent trouver des solutions pour les accueillir, construire des écoles. Mais ce n’est pas acceptable que certains enfants travaillent dans des conditions péjorées.»

Les efforts des communes pourraient encore devenir plus importants puisque, dans le cadre de la répartition des tâches entre le Canton et les communes, l’État a évoqué son souhait de transmettre la charge des cycles d’orientation aux municipalités. Or, la problématique de la vétusté touche aussi les bâtiments du secondaire. En 2014, des parents, des maîtres et des élèves avaient mené des actions de protestation. L’Etat avait alors lancé un plan d’action pour optimiser le parc scolaire.