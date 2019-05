Des e-trottinettes guettent le client sur le domaine public

C'est, du moins en apparence, un peu à la hussarde que la marque Föhn a lancé son offre de trottinettes en libre service ce jeudi matin au centre de Genève. Plusieurs de ses engins campaient ce matin sur le domaine public. Cette situation contraste avec l'annonce de leur avocate qui nous déclarait, avant le lancement de l'opération, que l'intention de ces entrepreneurs était de «baser les trottinettes sur des zones appartenant à des institutions et des particuliers et éviter ainsi tout usage commercial du domaine public».

Cette décision permettait à Föhn de ne pas se mettre en porte-à-faux avec les récentes annonces des autorités genevoises selon lesquelles elles ne comptaient pas délivrer d'autorisation à un tel usage du domaine public, du moins tant que le dossier du vélo en libre-service ne serait pas réglé. Or un repérage visuel effectué ce matin vers 8 h dans les environs de la rédaction de la «Tribune de Genève» montre que les trottinettes se situaient systématiquement sur des cases de stationnement pour deux-roues. Tel était le cas au quai du Seujet, sur deux emplacements du quai Turrettini, place de la Poste, rue de la Synagogue ou encore rue de la Coulouvrenière.

Comment les entrepreneurs expliquent-ils cette situation? Nous avons demandé des explications ce matin. Leur avocate, Me Vanja Mégevand, dément tout changement de stratégie: «Un nombre limité de trottinettes a été disposé sur les devantures de nos partenaires, écrit-elle. Les utilisateurs ont pu les utiliser dès 6h ce matin. Mes mandants constatent effectivement que certaines trottinettes se trouvent à présent au centre ville, non loin des points de départ. Les utilisateurs sont priés de toujours les rapporter à leur point initial de location et il est encore précoce de se prononcer sur leur comportement à venir. Mes mandants prendront donc une décision à 13h quant à continuation ou la termination du sondage, dans le cas où les règles imposées ne seraient pas respectées par les utilisateurs, ceci dans un souci de collaboration totale et transparente avec les autorités.» (TDG)