Des ambassadeurs propreté au Geneva Street Food Festival

Du burger Himalaya au ramen végétarien: l’offre au Geneva Street Food Festival au Jardin Anglais, ce week-end, est aussi diverse qu'énorme avec ses quelque 60 stands. Les déchets après dégustation sont aussi importants. C’est pourquoi, pour la première fois, les équipes d’ambassadeurs de la Communauté d’intérêt pour un monde propre (IGSU) seront sur place pour encourager les visiteurs du festival à éliminer leurs déchets.

Du 29 au 31 août pendant le Geneva Street Festival, les équipes vont se mêler au public pour le sensibiliser aux nuisances des déchets sauvages et au recyclage. «Le littering est non seulement agaçant, il restreint aussi la qualité de vie et le sentiment de sécurité dans les espaces publics, a un impact négatif sur l’image de la ville ou de la commune et coûte environ 200 millions de francs par an à la Suisse», explique l'IGSU dans un communiqué.

L'IGSU agit depuis 13 années et informe les gens dans plus de 50 villes et communes sur les déchets sauvages et le recyclage. De plus, afin de sensibiliser les élèves à la problématique, les équipes d’ambassadeurs IGSU proposent des workshops et des actions pendant les pauses dans les écoles. En sa qualité de centre de compétences, IGSU ne restreint pas son action aux interventions de ses ambassadeurs. Avec le concours de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Association suisse Infrastructures communales ASIC et de la fondation Pusch, IGSU organisera son Clean-Up-Day national les 13 et 14 septembre. Une autre mesure qui fêtera son anniversaire en mai a fait ses preuves: depuis mai 2017, le label «No Littering» identifie les villes, les communes et les écoles qui s’engagent à produire moins de déchets sauvages.