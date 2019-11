Dernier candidat sur une liste fédérale, la place du mort?

La place de dernier candidat sur une liste électorale n’est jamais enviable, psychologiquement pour commencer. Mais dans le cas des élections fédérales, elle semble carrément suicidaire.

C’est ce qu’on peut déduire d’une réponse du Conseil d’État à une question écrite du député Alexandre de Senarclens, candidat PLR aux élections fédérales. Le député fait partie des recalés du vote du 20 octobre au Conseil national. Dernier candidat sur la liste PLR, contesté dans le parti qu’il a présidé durant la phase chaude de l’affaire Maudet, il a obtenu 31 230 suffrages. Il a été biffé à 4669 reprises. Malgré cela, il n’est qu’à 1000 voix derrière Simone de Montmollin, deuxième et dernière élue PLR.

Les dures lois de la politique? Pas seulement, car l’article 38 de la loi fédérale sur les droits politiques précise en réalité que «lorsqu’un bulletin contient plus de noms qu’il y a de sièges à repourvoir, les derniers noms imprimés [...] sont biffés». Sachant qu’il y a douze sièges au National et que le PLR a présenté six candidats doublés, chaque fois qu’un électeur PLR a ajouté un candidat sur la liste sans en barrer un autre, c’est le nom d’Alexandre de Senarclens qui a été biffé. En clair, avec une autre place ou avec un autre système de répartition des biffages, il aurait peut-être été élu.

Mais ce cas de figure ne concerne évidemment pas que le PLR. Au PS par exemple, Romain de Sainte Marie a également subi la double peine réservée au dernier candidat de liste. Plutôt apprécié dans son parti, il a été biffé à plus de 4000 reprises. Or, moins de 4000 voix le séparent de son collègue élu Christian Dandrès…

Interpellé, le service des votations fait savoir qu’il est impossible de spécifier le type de biffages subi par les candidats le 20 octobre.

Ce qui choque surtout Alexandre de Senarclens et Romain de Sainte Marie, c’est qu’il n’y ait pas eu de publicité particulière auprès des partis autour de cette disposition légale. «Ils croyaient au contraire que la place sur la liste n’avait pas d’impact, assure le député PLR. Si les partis avaient été prévenus, les listes auraient été conçues autrement, par exemple en laissant deux lignes vides à la fin.» Mais la Chancellerie plaide non coupable. Elle souligne que le rappel de la loi figure dans la brochure fédérale distribuée aux citoyens.

Une leçon à garder en mémoire pour les prochaines élections fédérales de 2023.