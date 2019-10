Depuis cinq ans, l’écoquartier des Vergers se construit sur le mode participatif

Bien que certains immeubles soient encore en chantier, l’écoquartier des Vergers, à Meyrin, invite les Genevois à venir faire sa découverte. Une fête est organisée samedi par les habitants, commerçants, associations, entreprises et autres acteurs. Au programme: des visites de bâtiments, des ateliers, une exposition photographique, une table ronde et de nombreuses animations, comme semer du blé sur une parcelle d’agriculture de proximité ou confectionner une soupe avec les légumes cueillis dans les potagers urbains. Un jeu de piste sur smartphone (www.huitiemecouleur.com/vergers) permettra au public de partir à la découverte du quartier de manière ludique.

Cette fête est aussi l’occasion de faire connaître la démarche participative qui a sous-tendu tout le projet depuis sa genèse en 2014, sous l’impulsion de la Ville de Meyrin et du Groupe des maîtres d’ouvrage (GMO). Avec de multiples projets collectifs autour de l’alimentation, la santé, l’économie sociale et solidaire ou l’écologie, le terme «participatif» prend ici tout son sens. La Commune et le GMO vont ainsi progressivement passer le relais au groupe de travail GoVergers, qui est en train de mettre en place un modèle de gouvernance par les habitants et acteurs de ce quartier où vivront à terme 3000 personnes.

«Nous allons par exemple établir un certain nombre de points relais, explique Uli Amos, membre du groupe GoVergers. Il s’agira de personnes, lieux ou commerces de référence, auprès desquels chacun pourra trouver des informations sur la vie du quartier et faire part de ses préoccupations ou envies. On ne va pas créer la République des Vergers, mais nous voulons rester proches des habitants.» Ici, assure Uli Amos, chacun a voix au chapitre. Selon elle, toutes les composantes du quartier s’impliquent dans cette démarche participative. «Nous ne faisons plus la différence entre les membres des coopératives d’habitation, les locataires ou les propriétaires en PPE. Il n’y a que des habitants. Aucun désengagement ne se fait sentir avec le temps. Au contraire, de nouveaux groupes se forment régulièrement.» Stefan Despotovic, membre de GoVergers et coorganisateur de la fête, salue quant à lui la mobilisation et la cohabitation de personnes de tous âges et origines. «C’est déjà une réussite en soi.»

La maire de Meyrin, Nathalie Leuenberger, souligne que ce processus participatif est fragile et exigeant. «Il faut faire le lien entre les nombreux acteurs et veiller à ce qu’ils ne se fatiguent pas. Nous avons beaucoup appris de cette expérience et, désormais, tous les projets de la Commune privilégient une approche participative.»