Déplacement inédit de voitures de luxe au centre de Genève

Il est exactement 9 h 39 ce vendredi 24 mai quand sort la première voiture, une Porsche Spyder 918 jaune estimée à près d’un million de francs. Dans un bruit rauque, elle surgit d’une porte taguée d’un coin de bâtiment décrépit, à côté d’un théâtre et d’une boîte de nuit, au chemin de la Gravière.

Le trou à rats cache depuis des mois un trésor de carrosseries et de puissance, propriété du gouvernement d’un pays d’Afrique centrale, la Guinée équatoriale, et séquestré depuis deux ans et demi par la justice genevoise. En tout, 25 véhicules hors catégories croupissent dans des garages genevois depuis lors. Dont dix particulièrement rares, à la Gravière. Leur sortie est confidentielle.

Après la Porsche, place à une McLaren puis à une Koenigsegg One:1, qu’un commissaire-priseur de l’État évalue à 8 millions de francs. Développant 1360 chevaux pour 1360 kg, elle doit son nom à son rapport poids-puissance égal à 1. L’Aston Martin rouge qui suit doit être d’autant plus dans ses petits souliers qu’elle précède une Lamborghini Veneno, un modèle qui n’existe qu’en sept exemplaires. Trois Ferrari jaunes, une Bugatti et une Brabus bénéficient aussi d’un contact avec la lumière du jour.

Comment en est-on arrivé à ce séquestre? Fin 2016, la justice genevoise soupçonne Teodorin Obiang, le vice-président et fils du président de Guinée équatoriale, de blanchiment d’argent en Suisse. Le clan Obiang, au pouvoir depuis une cinquantaine d’années, est un habitué de Genève.

Teodorin fait venir une vingtaine de voitures – il a toujours eu un faible pour elles – pour les faire retaper. Le climat et le sable du golfe de Guinée ne sont pas idéaux pour ces belles mécaniques fragiles et, pour les entretenir, il faut des experts. Or au bout du Léman, tous les grands concessionnaires sont représentés.

Le Ministère public, qui flaire le produit d’un blanchiment, les arraisonne. Quelques images des véhicules, prisonniers d’un camion, apparaissent alors dans «L’Hebdo». Depuis, on ne les a jamais revus mais ils ont fait couler beaucoup d’encre. En France, une procédure similaire, très médiatisée, aboutit à une condamnation de Teodorin Obiang en 2017. Des voitures sont confisquées. Dans le canton en revanche, l’instruction s’enlise.

Affaire classée



Contrairement aux bolides séquestrés en France, qui ont pu appartenir à Teodorin Obiang en personne, les voitures genevoises sont officiellement la propriété de l’État équato-guinéen. Juridiquement, ça change tout: Teodorin, non-propriétaire, est difficilement attaquable. Le Ministère public cherche des preuves de blanchiment, va jusqu’au Danemark pour interroger son ex-petite amie, un mannequin de classe mondiale. Sans succès. Un procureur, trop partial, se fait même récuser. L’affaire est classée début 2019.

Un accord est trouvé avec la famille Obiang, qui accepte que ses jouets soient confisqués, puis vendus aux enchères. L’argent récolté doit servir à un projet social en Guinée équatoriale. Selon une source, Teodorin, qui posséderait tout un parc d’automobiles (et qui s’affiche souvent sur les réseaux avec certaines d’entre elles), ne se souciait guère du lot genevois, et pourrait même chercher à les racheter. Il s’inquiétait plus pour son yacht, que la justice genevoise avait aussi séquestré. L’accord prévoit que ce dernier soit restitué, et il l’a été.

Les voitures doivent être mises aux enchères cet automne dans les environs de Genève par le biais de la maison Bonhams. L’identité controversée de Teodorin Obiang – le régime de son père est autoritaire – ne devrait pas faciliter leur vente, selon une source. En attendant, elles ont été déplacées de l’entrepôt de la Gravière à un autre à quelques kilomètres de là, dans un lieu qu’on taira pour des questions de sécurité. Pourquoi ce déménagement? La justice n’a pas souhaité nous le dire. (TDG)