Le dépistage sera uniquement réservé aux personnes à risques

C’est un changement de paradigme de poids dans la lutte contre le coronavirus: dès maintenant, le test de dépistage sera réservé aux personnes à risques uniquement. Selon les nouvelles directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), sont concernés ceux qui présentent non seulement des symptômes aigus des voies respiratoires et/ou de la fièvre mais surtout qui répondent à l’un des critères suivants: - symptômes sévères nécessitant une hospitalisation - personnes à risque accru de complications - professionnels de santé travaillant dans une structure de soins, en contact direct avec les patients - personnel des EMS en contact direct avec les résidents et les patients

À noter que les médecins traitants peuvent décider de tester des personnes symptomatiques qui ne présenteraient pas tous ces critères.

Quarantaines plus courtes et pour moins de monde

Par ailleurs, les quarantaines liées au coronavirus seront plus courtes et toucheront moins de monde. Les personnes ayant eu des contacts rapprochés avec des cas confirmés, par le biais de relations intimes ou vivant sous le même toit, «sont invitées» à rester chez elles, en «auto-quarantaine». Et ce, pendant 5 jours après le début des symptômes de la personne confirmée, soit le temps que mettent les symptômes à apparaître dans la majorité des cas. Les personnes isolées recevront une fiche de recommandations pour éviter la transmission, que vous pouvez d'ores et déjà consulter ici. Il n'est donc plus question de placer en quarantaine préventive tous ceux qui ont eu un contact avec un cas confirmé, comme c'était le cas jusqu'à présent.

La prise en charge des malades ne change pas. Si leur état le permet, ils sont placés à l’isolement à leur domicile avec une série de recommandations strictes pour éviter de contaminer leurs proches. La mesure est levée 48h après la fin des symptômes pour autant qu’au moins 10 jours se soient écoulés. Les cas sévères, eux, sont pris en charge à l’hôpital.

Isolement et quarantaine de contacts «plus efficaces»

L’OFSP justifie ce changement de stratégie par le fait que l'identification et l'isolement des cas ainsi que la quarantaine des contacts «n’est plus efficace» car «les symptômes sont souvent légers et pas reconnus par le patient. De plus, «le critère épidémiologique n’est plus utile car les personnes s’infectent aussi en Suisse». Enfin, cela «absorbe des ressources qui doivent être consacrées aux cas sévères et aux personnes vulnérables».

Les objectifs de ce changement sont les suivants: ralentir la propagation du virus, protéger les personnes à risque accru de complications et permettre aux services de santé de se concentrer sur la gestion des cas sévères.

«Nous en appelons à la responsabilité individuelle»

À Genève – où les cas confirmés ont fortement augmenté ce weekend passant de 17 vendredi à 32 dimanche – Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé, confirme l'application de ce changement. «Les efforts de protection se concentrent désormais sur les personnes à risques. Nous voulons désengorger un maximum les centres médicaux pour que les forces médicales puissent se concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin.»

Que faire alors si l’on suspecte une infection et qu’on est en bonne santé globale? «La personne est invitée à rester chez elle. Nous en appelons à la responsabilité individuelle et personnelle. En faisant cela, on sauvera des vies.»

Certificat médical pas nécessaire avant 5 jours

Les employés de l'État ou encore de l’Université notamment ont été informés de la possibilité de rester chez eux en cas de symptômes. «Un certificat médical n’est pas nécessaire durant les cinq premiers jours d’absence», précise encore Laurent Paoliello, et les symptômes apparaissent dans ce délai dans la majorité des cas.

Par «personnes particulièrement vulnérables», l’OFSP entend les plus de 65 ans ainsi que les personnes ayant de l’hypertension, du diabète, une maladie cardiovasculaire, une maladie respiratoire chronique, un système immunitaire affaibli par une maladie ou un cancer.