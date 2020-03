«Demain Confignon» fait une entrée fracassante

Demain Confignon a réussi son pari. Le groupe d'habitants a fait une entrée remarquée à la mairie de Confignon. La candidate Elisabeth Uldry Frossard a été élue au premier tour au Conseil administratif avec 899 voix.

Sans grande surprise, la conseillère administrative sortante Elisabeth Gabus Thorens (Voix de gauche) est réélue avec 824 voix. Le deuxième tour déterminera qui de Nathalie von Gunten Dal Busco (PDC, 755 voix) ou de Xavier Francey (PLR, 581 voix), son colistier, obtiendra le troisième siège de l’Exécutif.

Au Conseil municipal, Demain Genève se détache en obtenant sept sièges, tandis que le PDC et le PLR en perdent trois. Voix de gauche garde ses six sièges.

«Un signal fort»

«Ces résultats sont un signal fort! Ils traduisent l'insatisfaction des habitants par rapport à la politique menée durant les dernières législatives, indique Elisabeth Uldry Frossard, C'est le travail de tout un groupe et nous allons défendre notre programme et préserver notre précieux patrimoine.»

Elisabeth Gabus-Thorens félicite Elisabeth Uldry Frossard pour son très bon score. Elle admet toutefois qu'à cause «de personnalités et de visions différentes, ce sera un défi de se parler et de se comprendre. Il faudra recréer une majorité avec différents groupes et travailler ensemble pour le bien de la commune.» La conseillère administrative se réjouit, par ailleurs, que Voix de gauche maintienne, contrairement aux autres partis traditionnels, ses sièges au Municipal.