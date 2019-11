Les défenseurs de la nature unissent leurs forces

«La nature et le paysage sont les parents pauvres de la politique à Genève.» Partant de ce postulat, quatorze associations et groupements ont décidé d’unir leurs forces au sein d’une structure. Celle-ci, née en 2018 et baptisée Plateforme nature et paysage Genève (PNPGE), a annoncé, mardi, la publication d’un manifeste de vingt et une propositions pour la législature en cours.

WWF, Pro Natura & Co.

La plateforme rassemble à l’échelon local des groupements comme le WWF, Pro Natura, Helvetia Nostra, Patrimoine suisse, l’Association pour la sauvegarde du Léman, La Libellule, ainsi que d’autres mouvements de défense de la nature et des animaux, sans oublier les milieux des pêcheurs et des chasseurs. «Alors que la sixième extinction de masse est en cours, la nature et le paysage ne sont pas assez pris en considération dans les décisions politiques et d’aménagement du territoire, déplore Olivia Spahni, secrétaire générale de Pro Natura Genève. C’est pourquoi, après avoir ponctuellement mené des actions conjointes, nous avons décidé de mieux nous coordonner.»

Philippe Roch, membre du comité d’Helvetia Nostra, affirme qu’une telle union entre associations environnementales est sans précédent: «En près de cinquante ans, c’est la première fois que je vois autant d’organisations se mettre ensemble pour publier un manifeste» , se réjouit-il.

Réseau écologique

Les vingt et une mesures proposées concernent, entre autres, les cours d’eau et les zones humides, la faune, les forêts, l’agriculture, les arbres, la pollution lumineuse, la construction de routes, les corridors biologiques ou encore l’éducation à la nature. Le manifeste insiste en particulier sur la nécessité de préserver un réseau écologique en assurant des continuités biologiques utiles à la dispersion des espèces, dans un canton soumis à une forte densification urbaine.

Il s’agirait, par exemple, de mettre en place une «trame noire» pour protéger les espèces nocturnes. «Nous demandons l’élaboration d’un plan cantonal sur la pollution lumineuse, qui définisse des réserves naturelles préservées et reliées entre elles par des corridors obscurs, détaille Loren Manceaux, du Centre chauves-souris (CCO). À terme, il faudrait que 20% du territoire cantonal soit exempt de toute pollution lumineuse.»

Autre exemple, dans le domaine de l’eau. «Il faut renforcer la collaboration transfrontalière pour limiter les pompages en tête de bassin, afin de garantir des débits minimaux dans les cours d’eau genevois qui sont soumis à de forts étiages», explique Louis Zesiger, de la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG).

Dans le domaine de l’éducation, alors que la Cour des comptes pointait récemment un manque à ce niveau, la plateforme demande notamment qu’on octroie davantage de moyens au Département de l’instruction publique pour faire entrer la nature et le paysage dans les programmes scolaires. «Il y a des choses qui se font, mais c’est clairement insuffisant pour initier les enfants à l’importance de l’environnement, regrette Mathieu Bondallaz, codirecteur de l’association La Libellule. Paradoxalement, le Plan d’études romand prévoit des sorties nature, mais souvent, il n’y a pas assez de moyens pour cela, ou les compétences manquent dans les écoles.»

Les auteurs du manifeste précisent cependant que toutes les mesures proposées n’impliquent pas forcément des coûts supplémentaires pour la collectivité mais peuvent aussi représenter un potentiel d’économies, comme quand il s’agit de réduire l’éclairage public pour lutter contre la pollution lumineuse ou de construire moins de routes.

Compétences disponibles

Le texte a été envoyé à près de 400 élus du canton et des communes. «Mais tout ne va pas reposer sur leurs épaules, affirme Corinne Jacquelin, présidente du WWF Genève. Nous mettons nos diverses compétences au service des décideurs et nous aimerions être plus systématiquement consultés en amont des projets d’aménagement, avant qu’il ne soit trop tard pour agir en faveur de la nature.»

La PNPGE fera un bilan annuel pour voir si ses propositions sont prises en compte. Le cas échéant, elle passera à un lobbying plus actif, n’excluant pas de lancer des initiatives populaires si nécessaire.