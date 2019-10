Dedans, les Vert’libéraux ne sont ni rouges ni bleus

De quel côté penchent les Vert’libéraux? Depuis dimanche, la question vaut son pesant de voix. Le jeune parti a raflé un siège au National en glanant près de 4,5% des suffrages. Le voilà donc sorti de la catégorie des simples figurants. Il commence à compter dans le jeu des grandes alliances. Mais laquelle?

Lundi soir, les membres du parti, tout à leur récent succès, se sont aussi posé la question. Comme ils ont décidé de ne pas lancer de candidat pour le deuxième tour au Conseil des États, ils pouvaient faire une fleur en soutenant une liste. Ainsi que nous l’avons annoncé hier, ils ont préféré laisser la liberté de vote. Mais non sans faire ce difficile travail d’introspection.

Leurs collègues vaudois se sont livrés au même exercice. En bons Normands, ils ont choisi de soutenir deux candidats, la Verte Adèle Thorens et Olivier Français du Parti libéral-radical.

Grand écart?

Les Genevois allaient-ils faire aussi le grand écart? Presque. «Le comité a proposé de soutenir deux candidats, la Verte et le libéral, tout en précisant que tout était ouvert, un soutien à la candidate PDC n’étant pas exclu», explique Jérôme Fontana, vice-président.

Cette proposition a été écartée. «Plusieurs jeunes, dans un esprit moins politisé, ont voulu placer le débat sur l’échelle des valeurs.» Or, un Vert’libéral n’est pas vert comme Lisa Mazzone, ni libéral comme un Hugues Hiltpold. Et aucun de ces derniers ne répond pleinement à «l’esprit vert’libéral». Par ailleurs, si les Vaudois peuvent soutenir un PLR, c’est qu’il est bien plus écolo que son homologue genevois.

Ni rouges, ni bleus

Les Vert’libéraux ont donc décidé de ne pas choisir leur camp. Verts à l’extérieur, ils ne sont ni rouges à l’intérieur, comme les Verts genevois, ni bleus non plus comme le PLR. «C’est une autre voie, qu’il nous reste à écrire», annonce Jérôme Fontana.