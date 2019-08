Découvrez si votre prénom est toujours à la mode

Les Genevois ont majoritairement prénommé leur fils Gabriel et leur fille Emma en 2018. Ces deux prénoms occupent la tête du classement depuis sept ans en Suisse romande. Emma détient même la palme depuis 2003! Selon les données publiées aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique (OFS), 41 garçons nés dans le canton ont été prénommés Gabriel et 37 Emma chez les filles. Suivent Noah (32), Liam (29), Adam (27), Arthur (25), Enzo (23), Louis, Lucas et Matteo (21) pour les minots et Sofia (35), Olivia et Victoria (27), Chloé (25), Alice (24) Guilia (21), Louise (20) et Léa (18) pour les fillettes. Et le prénom que vous avez donné à votre enfant, est-il toujours en vogue? Découvrez-le ci-dessous...

Emma et Liam sont les prénoms favoris pour toute la Suisse romande, avec 175 Emma et 144 Liam cette année.

En Suisse alémanique, la première place revient à Noah (322) pour les garçons et à Mia (339) pour les filles. En Suisse italienne, Leonardo (40) et Sofia (35) sont les prénoms favoris. En région linguistique romanche, les Alessio (18) sont les plus nombreux mais chez les filles les Chiara, Clara, Emilia, Gianna, Hannah, Joanna, Lara, Lena, Lara, Lia et les Mara arrivent ex-aequo avec deux bébés pour chaque prénom.