Découragés par l’attente, des Français de Genève ont renoncé à voter aux Vernets

Sur le quai des Vernets dimanche, la queue s’étendait parfois au moins jusqu’au pont Wilsdorf. À vue d’œil, une heure d’attente séparait les citoyens de l’urne. Certains ont hésité. Denis et Charles ont carrément renoncé. Combien de Français de Genève ont, comme eux, abandonné l’idée d’exprimer leur voix pour les Européennes? Impossible de le déterminer. «C’est malheureux, commente Olivier Mauvisseau, consul général de France à Genève, mais d’autres ont fait l’effort d’attendre.»

Le nombre de bureaux ouverts était inférieur de trois fois à celui de la dernière élection présidentielle. Dans le détail, six sites de votes comprenant trente et un bureaux étaient disponibles en 2017, contre deux sites de vote et dix bureaux ce week-end. La différence de participation entre les deux types de scrutin justifiait-elle cette réduction drastique? «Tout dépend de la participation supposée, reprend le consul, d’expérience par rapport aux scrutins précédents. Pour les Européennes de 2014, la participation à Genève était d’environ 10%.» C’est sur cette base que le diplomate assure avoir dimensionné son dispositif.

Participation de 20%

«Quelle ne fut pas notre surprise de voir que la participation a plus que doublé cette année, pour s’élever à 22% en Suisse romande, et frôler les 30% à Lausanne!» Dans le canton de Genève, elle s’est établie à 20,18%. «C’est la raison pour laquelle les Vernets se sont retrouvés débordés, comme d’autres centres de vote en Suisse romande. Nous avons été victimes de cette participation que personne n’a vu venir, y compris en France. Il faut se réjouir que les Français soient venus voter en masse.» Il ajoute que la salle polyvalente de la caserne des Vernets a été réservée plusieurs mois à l’avance. «Cela aurait été très difficile à modifier à la hausse si d’aventure on avait eu envie de le faire avant le scrutin.»

Des mesures ont été prises pour laisser passer les personnes fragiles en priorité, rapportent des témoins.

Les seniors invités à couper la file par une bénévole... Seniors, c’est à partir de quel âge? 60 ans. « Ah ben pour une fois qu’on a un avantage... » @RTSinfo #Européennes2019 #France #Genève pic.twitter.com/jdFEDdjJot — Juliette Galeazzi (@Jeuyl) May 26, 2019

«Deux collaborateurs se sont promenés dans les files d’attente pour inviter les femmes enceintes, les personnes âgées et handicapées à passer en premier», reprend Olivier Mauvisseau.

Alors que la fermeture du centre était prévue à 18 h, certains ont dû rester dans l’enceinte de la caserne bien au-delà. «J’ai pu voter à 18 h 45, et il y avait encore des dizaines, si ce n’est pas des centaines de personnes derrière moi, témoigne Samuel. Mon épouse, qui n’avait pas reçu le matériel de vote, n’était pas sûre d’être inscrite correctement. Elle a préféré ne pas prendre le risque de m’accompagner pour rien.» Laurent, lui, a eu peur d’assister à un accident en voyant des voitures essayer de se garer près du trottoir qui débordait.

Les Roumains ont fait pire

Que les Français de Genève excédés se consolent en apprenant que leurs frères européens auraient apparemment mis plus de 4 heures 30 pour voter à la Mission de Roumanie à Genève. Un problème d’organisation qui a même nécessité l’intervention de la police genevoise, nous confirme un de ses porte-parole.

#ElectionsEuropeenne2019: + de 4h30 pour voter à la Mission de la #Roumanie à Genève. Pour plusieurs personnes parmi les centaines qui attendent, c’est clair: « on veut nous empêcher de voter. » pic.twitter.com/QmFvRqyq3k — Michael Maccabez (@maccabez) May 26, 2019

Un autre souci est venu compliquer le vote côté français. La convocation écrite reçue dans les boîtes aux lettres mentionnait un numéro de bureau attribué en fonction du nom d’épouse. Or sur place, les numéros de bureau étaient en fait organisés en fonction du nom de jeune fille. «Ces courriers, envoyés depuis Paris, ne sont pas de notre responsabilité, rappelle Olivier Mauvisseau. Les données viennent de l’Institut national de la statistique, on leur en parlera lors de notre retour d’expérience. Il est vrai que cela a pu faire perdre un peu de temps à certaines.»

Enfin, des citoyens ayant amené la petite enveloppe de vote bleue reçue à la maison ont été invités à en utiliser malgré tout une deuxième «en raison de la procédure». En tout cas pas en raison de l’écologie… Le consul général s’en étonne et ne peut fournir d’explications.

LREM en tête à Genève

Au passage, notons que les Français de Genève n’ont pas voté comme leurs compatriotes. Selon des résultats encore provisoires, ils ont placé en tête la liste la République en marche/Modem avec plus de 3000 votes (Nathalie Loiseau), suivie de la liste Europe écologie les Verts (Yannick Jadot) avec près de 1500 votes, et de la liste des Républicains (François-Xavier Bellamy) avec près de 650 votes. Le Rassemblement national de Jordan Bardella, arrivé premier en France, n’arrive qu’à la quatrième place à Genève – ex aequo avec le Parti socialiste/Place publique de Raphaël Glucksman – avec plus de 500 votes.

(TDG)