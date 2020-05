Les déconfinés privés de plages éphémères s’inventent des bivouacs au fil du Rhône

La nature humaine ayant horreur du vide, particulièrement lorsqu’il est interdit, elle s’arrange pour le combler ailleurs en s’aménageant des zones de repli. La passerelle de la Jonction, surplombant les eaux froides de l’Arve, au pied du Bois de la Bâtie, est une bonne adresse pour cela.

Les frustrés du sentier des Saules se retrouvent ici par petits groupes mobiles, histoire de profiter quand même du coucher du soleil, assorti d’un ravitaillement sommaire au ras du bitume. Cantine froide, bar itinérant, regroupement décontracté dans le respect des distances sociales.

Bref, les bords du Rhône, dans leur tronçon le plus populaire, en aval du pont Sous-Terre, ont appris à se délocaliser, sans trop s’éloigner de leur géographie naturelle. La police veille à ce redéploiement. Jusqu’à un certain point. Elle est revenue ce samedi dérouler du ruban tout neuf aux endroits, nombreux, où il avait été chiffonné et déchiré. Les vaubans ont été réalignés, les adeptes des plages éphémères priés d’aller bronzer ailleurs.

Ailleurs, c’est le secteur entre le pont ferroviaire de la Jonction et le pont Butin. «Sous Cayla» s’est repeuplé de manière assez généreuse. Les feux de camps, les barbecues suspendus, les grillades au ras de la pierre sont à distance raisonnable. Les fumées ne se mélangent pas, les fratries non plus, les musiques davantage.

Les anciens punks, revendiqués et plutôt accueillants, cuisent une volaille de bon poids, pendant que, vingt mètres plus loin, la communauté latino fait bouillir une grande casserole, tout en acheminant du matériel de survie (tentes, couvertures), dans l’hypothèse où le bivouac se prolongeait au-delà de minuit.

La vie des semi-confinés réapprend ainsi à la marge l’usage du plein air, dans ce qui, au centre-ville, reste à portée de regard contrôlant des patrouilles motorisées. Il est vrai que l’on n'a jamais tenté la saucisse grillée sur la place du Rhône.

Au même moment, toujours dans le secteur affranchi d'où l'on peut admirer les grandes arches du pont Butin, passe une embarcation à pneumatiques agrégés. Une terrasse flottante sur laquelle a pris place la relève des pirates. Ils sont jeunes et fêtent à leur manière la reprise des croisières fluviales, quand les autres, maritimes, sont à l’arrêt forcé depuis bientôt deux mois. Ces immeubles géants, vidés de leurs occupants, qui dérivent en mer sans plus pouvoir accoster, on y songe un instant en observant la tête de licorne glisser en douceur sur l'eau.

Des rires d’enfants et une musique plus généraliste parviennent du parc du Promeneur solitaire. A l’extrémité de Saint-Jean, en contrebas des locatifs, autour d’une pataugeoire à sec, la vie ludique a également repris.

Les balançoires ne sont plus figées, la table de ping-pong fait voler la petite balle entre deux adversaires hilares. On boit l’apéro sur l’herbe, sans plus trop compter le nombre de participants. On ne dira pas combien ils étaient, samedi, sur le coup de 20h. On notera juste qu’ils étaient heureux, d’une insouciance discrète qui n’encourageait pas, à cet instant, la dénonciation au balcon.