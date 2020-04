Déconfinement: les nouvelles directives de Nathalie Fontanet

«Le travail à distance doit, pour autant que cela soit possible, continuer à être privilégié», préconise la conseillère d'État Nathalie Fontanet dans un tout frais message, adressé aux membres du personnel de l'administration cantonale, que la Tribune de Genève a pu se procurer.

Si le Canton de Genève a commencé son opération de déconfinement et que cela se ressent déjà sur les routes genevoises – demandez aux habitants de Soral ce qu'ils en pensent – les règles de précaution demeurent, rappelle la patronne du Département des finances et des ressources humaines.

Aménager les horaires

Cela étant, si les besoins des services l'exigent, notamment en vue de la délivrance des prestations, les membres du personnel peuvent être appelés à exercer leur activité dans les locaux de l'État, dans des conditions sanitaires conformes aux règles fixées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Pour les collaborateurs et collaboratrices devant se rendre sur leur lieu de travail en transports publics, il revient aux responsables hiérarchiques de veiller à aménager les horaires de manière à éviter autant que possible les trajets aux heures de pointe.

«Un plan de protection des membres du personnel est tenu à jour par le service de santé du personnel pour soutenir la mise en œuvre du plan de continuité des activités de l'État», ajoute la magistrate PLR. Ce plan – adopté le 23 avril par le biais d'un arrêté – décline les recommandations sanitaires de la Confédération. Il a été transmis aux référents santé et sécurité au travail des départements afin de leur permettre de déterminer les mesures à mettre en place en vue de la reprise progressive des activités dans les locaux de l'administration.

Compensation des heures non travaillées

Le gouvernement a précisé certaines mesures spécifiques dans un autre arrêté adopté, lui, le 27 avril. Notamment la compensation des heures non travaillées pour les collaborateurs considérés comme vulnérables ou en auto-quarantaine, mais aussi pour les personnes inoccupées en raison d'un manque de travail, ou ne pouvant travailler du fait qu’elles doivent garder leurs enfants ou les enfants vivant sous le même toit.

«Ces personnes doivent comptabiliser le temps pendant lequel elles n’ont pas travaillé jusqu’à concurrence de leur horaire quotidien réglementaire», indique Nathalie Fontanet. Les heures de travail non effectuées seront compensées selon les modalités suivantes: tout solde horaire positif préexistant (heures complémentaires, heures supplémentaires, heures de piquet, etc.) sera utilisé pour compenser les heures de travail non effectuées. Un éventuel solde d'heures négatif pourra être compensé, avec l'accord du membre du personnel, par les heures additionnelles que ce dernier effectuerait d’ici à la fin de l’année (heures complémentaires, supplémentaires, de piquet, compensatoires, etc.).

«Dans tous les cas, à la fin de l'année 2020, le solde d’heures négatif sera mis à zéro ou restauré à la situation du 16 mars 2020 (en cas de solde d'heures négatif à cette date)». conclut la conseillère d'État.