«Les décisions arbitraires sont inhérentes à la gestion des risques»

La crise du coronavirus ne cesse de s’accélérer et les mesures, ici et là, se multiplient pour faire face à une propagation qui s’opère désormais à l’intérieur des frontières nationales. Alors que la gestion du risque sanitaire est bien évidemment une priorité, on s’interroge en même temps sur les effets collatéraux des mesures prises pour lutter contre l’épidémie. Comment maîtriser d’autres risques, ceux d’une anxiété grandissante ou de chaos économique? Nos sociétés modernes, obsédées par le risque zéro, sont-elles bien outillées pour apprendre à vivre avec le virus sans paniquer? Entretien avec Claudine Burton-Jeangros, professeure de sociologie à l’Université de Genève et spécialiste de la gestion des risques, en particulier dans le domaine de la santé.

SRAS, MERS ou même H1N1: par le passé, ces virus mal cernés n’ont que peu touché la Suisse. Pour la première fois, avec le coronavirus, on y est confronté de plein fouet. Dans quelle mesure cette situation constitue-t-elle un choc pour la population?

On ne peut plus, en effet, se cacher derrière le fait qu’il s’agit d’un problème étranger, confiné à «la lointaine Chine», perspective qui a servi pendant des semaines à nous rassurer. L’arrivée du Covid-19 en Italie laissait bientôt supposer que la Suisse allait être impactée, et cela devient maintenant une réalité très concrète.

Nous sommes face à un paradoxe: tout le monde en parle, il y a surabondance d’informations sur le sujet, ce virus est donc omniprésent dans les esprits, mais cela reste quelque chose de totalement invisible, intangible, sauf si l’on a un proche touché, bien sûr. Cette situation crée de l’anxiété, qu’il s’agit aussi de gérer. L’histoire a montré que les maladies infectieuses ont toujours provoqué du rejet, de la discrimination, on le voit encore avec ceux qui veulent simplement fermer les frontières. En même temps, elles exigent des actions communes pour se protéger soi, mais aussi les autres. Cela crée également une forme de solidarité.

Les autorités doivent rassurer, mais aussi informer des risques et prendre des mesures inhabituelles et inévitablement anxiogènes. Et comme ces mesures n’ont rien d’uniforme d’un pays à l’autre, cela génère maintes interrogations…

C’est toute la difficulté de la gestion des risques. Les autorités marchent sur un chemin de crête où elles doivent prendre des mesures, mais sans en prendre d’excessives pour ne pas déstabiliser le pays, et en plus elles doivent en permanence réajuster la ligne en fonction des nouvelles informations qui leur parviennent. Il faut savoir que les États se préparent depuis des années à une telle pandémie. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a classé les épidémies infectieuses au rang de risque majeur pour la planète en 2003 déjà. Les scénarios ont été établis, évalués, les États ont procédé à des exercices de manière récurrente pour affronter une telle crise. Malgré tout, on ne peut pas être complètement préparé.

Par définition, les autorités prennent des décisions arbitraires. En France, on a interdit les rassemblements de 5000personnes, en Suisse, c’est 1000personnes, des cantons ajoutent une marge de sécurité supplémentaire, jusqu’à des limites abaissées à 50personnes. En Italie, la situation épidémiologique a conduit à instaurer des contraintes plus strictes; elles suscitent toutefois des réactions contrastées, oscillant entre le souci de limiter la diffusion de l’épidémie et la revendication de liberté individuelle. Tout cela donne l’impression d’une cacophonie, mais il ne peut en être autrement: il n’y a pas une norme standard pour agir; l’arbitraire est inhérent à la gestion des risques, il s’agit de s’en accommoder.

S’accommoder de l’incertitude et de l’arbitraire, n’est-ce pas particulièrement compliqué dans nos sociétés modernes, obsédées par le tout-contrôle et le risque zéro?

Cette crise nous renvoie brutalement à notre fragilité et à notre vulnérabilité. Nous vivons dans des sociétés hypertechnologiques, mais nous nous sentons menacés par ce virus impalpable. C’est déstabilisant. Et c’est justement pour cela que la gestion rationnelle des risques a également pour ambition de maîtriser la peur.

L’équation est toujours assez compliquée. Si les autorités se contentent de rassurer sans prendre de mesures, on se retrouve avec une explosion de cas et un grand nombre de morts; si les messages sont trop alarmistes et les mesures trop strictes, le pays est déstabilisé, et son économie est paralysée. Il faut donc en tout temps travailler sur le compromis, lequel est appelé à évoluer en permanence.

La tâche n’est pas rendue facile non plus par le fait qu’une autre caractéristique des sociétés modernes, c’est leur grand degré d’interconnectivité. Cela signifie une démultiplication des effets, dans la transmission du virus, dans la transmission des craintes, etc. Cela dit, au sujet de la peur, il ne faut pas y voir qu’un aspect négatif. Un certain niveau d’anxiété permet également de garantir que la population adopte les bonnes attitudes pour limiter la progression de l’épidémie. Et les situations extraordinaires n’amènent pas que du négatif: elles resserrent aussi les liens sociaux.