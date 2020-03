Les jeunes doivent être concernés

Une Genevoise de 32 ans est morte du coronavirus, première victime cantonale de l’épidémie. La rumeur circulait, le médecin cantonal l’a confirmée vendredi, tout en précisant que cette jeune femme, décédée chez elle, souffrait d’autres maladies. Le diagnostic n’a pu être posé qu’après sa mort.

Selon nos sources, la victime aurait au préalable été testée trois fois négativement. La «Tribune de Genève» a par ailleurs appris qu’une procédure pénale avait été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances de ce décès et d’éventuelles négligences. Avocat de la famille de la défunte, MeThomas Barth confirme: «L’heure est au recueillement pour la famille, viendra le temps ensuite des déclarations sur les circonstances du décès.»

Jeunes négligents

D’après d’autres informations, un jeune homme de 26 ans se trouve actuellement aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans un état grave, après avoir transité par l’Hôpital de La Tour. Lui aussi aurait d’abord été testé négatif au coronavirus. Les autorités ne le confirment pas: «Il faut plutôt vous demander si les personnes étaient atteintes de la maladie quand les tests ont été faits», répond le médecin cantonal, Jacques-André Romand.

Ces cas soulèvent des questions. Alors que la forme sévère du Covid-19 ne semblait concerner que les personnes âgées ou déjà malades, faut-il s’attendre à ce que des trentenaires en bonne santé soient également gravement touchés par la maladie? «En Suisse, nous n’avons pas d’information selon laquelle des jeunes gens en bonne santé seraient sérieusement atteints. Ceux-là ne nous inquiètent pas, rassure le professeur Romand. Ils pourront être malades mais sans développer beaucoup de symptômes, à l’inverse des personnes vulnérables (cancer, diabète, faiblesse immunitaire, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires et maladies chroniques des voies respiratoires).» Et de rappeler que seuls 15% des patients identifiés avec le virus doivent être hospitalisés, 5% nécessitant des soins intensifs. Vendredi, 20patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés aux HUG, dont six aux soins intensifs (et parmi eux quatre intubés).

Attention, toutefois: les jeunes auraient tort de ne pas se sentir concernés. Le professeur Didier Pittet, conseiller spécial de l’OMS et responsable du contrôle et de la prévention de l’infection aux HUG, s’efforce de sensibiliser la jeunesse par une campagne d’information. «Les ados et les jeunes adultes ne respectent absolument pas les consignes d’hygiène et de distance sociale. Ils sortent dans les bars, n’observent pas de distance entre eux, se bécotent… et véhiculent le virus! Ils pensent, à tort, que c’est un truc de vieillards.» Or, si la majorité passe entre les gouttes de l’épidémie, «on a vu, en Chine et en Italie, des jeunes gens en bonne santé développer des infections dramatiques et mourir, après avoir été exposés à une quantité élevée de virus». Une quantité dégagée après qu’une personne vous éternue au visage, par exemple.

Face à l’ampleur de l’épidémie, les HUG adaptent leur dispositif. «Nos capacités seront considérablement augmentées dans les jours et semaines à venir, déclare le directeur général, Bertrand Levrat. Jeudi, 30 enfants et 300 adultes sont venus se faire tester. Dès lundi, une tente accueillera les patients sur le parking du don du sang», de manière à créer un flux séparé.

Personnel mobilisé

Plusieurs unités d’hospitalisation pourront être libérées. Les opérations pouvant être reportées le seront (sauf en oncologie et, bien sûr, aux Urgences). La capacité des soins intensifs sera doublée, passant de 30 à 60 lits pour l’instant. «On dialogue avec les cliniques privées pour répartir la charge des autres patients», ajoute Bertrand Levrat. Le personnel, dont il relève «l’extraordinaire engagement», est mobilisé: vacances supprimées jusqu’à fin avril, réunions et voyages annulés ou limités, augmentation des temps partiels, appel en renfort de jeunes préretraités. Les visites sont fortement déconseillées. Sophie Davaris

Collaboration: Laurence Bézaguet et Fedele Mendicino