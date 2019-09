Décès de Jacques Chirac: la tristesse de Nicolas Hulot

En marge d’une conférence à laquelle il participait ce jeudi après-midi au Palais des Nations, Nicolas Hulot a réagi à la disparition de Jacques Chirac. L’ancien ministre français de la transition écologique et solidaire s’est dit très affecté par cette nouvelle. «J’avais une relation très ancienne, très complice mais aussi très respectueuse avec lui. Il m’a soutenu dans mon combat et m’a fait confiance. C’était un homme d’une profonde humanité», a confié Nicolas Hulot.

«Au fil de nos échanges sa sensibilité écologique s’est éveillée et a débouché sur le discours prononcé en 2002 à Johannesburg. En parlant de la maison qui brûle, il a posé un premier jalon et contribué à une prise de conscience», s’est-il souvenu, très ému. Pour le leader écologiste, «Jacques Chirac a été le premier à utiliser toutes les occasions qu’offrent la diplomatie et les rencontres internationales pour essayer d’alerter et de mobiliser autour de ce qu’il estimait être un enjeu universel. On l’a oublié mais l’une de ses dernières actions a été d’organiser un sommet pour promouvoir la création d’une organisation mondiale de l’environnement. Cette idée a été laissée de côté mais elle reviendra».