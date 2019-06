Début des négociations pour une nouvelle convention dans la métallurgie

«Si le patronat n’entend pas nos revendications, préparez-vous à bloquer le pont du Mont-Blanc comme les maçons l’année passée!» Il est midi ce jeudi sur le chantier de la nouvelle Comédie, aux Eaux-Vives, et José Sebastiao, secrétaire syndical chez Unia, fait face à une centaine d’ouvriers répartis le long de deux tablées, dont une cinquantaine de métallos. C’est à ces derniers qu’il s’adresse. Le soleil tape, il reste quelques saucisses et le «barbecue syndical» touche à sa fin. José Sebastiao en profite pour résumer les enjeux des négociations qui s’ouvrent pour une nouvelle convention collective de travail (CCT) dans la métallurgie du bâtiment. «Si vous voulez gagner, il faudra vous battre avec le syndicat!»

Un accord vient d’être signé avec le patronat afin de prolonger d’une année la CCT actuelle (qui est entrée en vigueur en 2016). «Les salaires réels augmenteront en 2020, les salaires minimaux le seront de l’ordre de 2% en 2020 et les parties s’engagent à négocier tout le reste d’ici au 30 avril 2020», détaille Yves Mugny, d’Unia lui aussi.

Négocier tout le reste… C’est là que les choses risquent de se compliquer. Yves Mugny met notamment en avant le «panier» des métallos, un forfait pour les repas et les déplacements, qui ne s’élèvent qu’à 15 francs par jour au maximum, contre 25 francs pour les maçons. Idem si l’on regarde les vacances: vingt-deux jours de vacances par an contre vingt-cinq pour les maçons. «Il y a une inégalité de traitement. Les métallos et les ouvriers du gros œuvre travaillent sur les mêmes chantiers, mangent tous les jours à la même table et, au final, l’un reçoit 15 francs et l’autre 25 francs», pointe José Sebastiao.

Du côté des Métiers techniques du bâtiment (MBG), le groupement faîtier des associations patronales du canton, on regrette que les syndicats aient déjà ouvert les hostilités. «Pour les précédentes CCT, on avait commencé par discuter et s’il y avait des pierres d’achoppement, alors on pouvait s’énerver et convoquer la presse. Aujourd’hui, le syndicat commence par taper», déclare Cédric Vincent, secrétaire général de MBG.

Sur le fond, ce dernier estime qu’avec la convention actuelle «tout le monde y trouve globalement son compte. Et l’accord trouvé pour une augmentation de 2% des salaires minimaux semble être un bon compromis.» Quant au panier de 25 francs des maçons, Cédric Vincent indique que ce fut le résultat d’un ensemble de négociations dans lesquelles les maçons avaient aussi dû faire des concessions. (TDG)