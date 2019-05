Deal de rue: l’Usine répond aux critiques

L’Usine s’exprime rarement dans les médias. Lorsque nous avons annoncé le lancement d’une pétition contre le deal de rue à la Coulouvrenière, les membres du collectif n’ont d’ailleurs pas voulu s’exprimer. Notre article évoquait notamment le fait que des dealers entrent et sortent régulièrement de l’Usine, réalisant parfois même des transactions dans l’enceinte du centre. Après la parution du sujet, l’Usine a souhaité réagir et expliquer sa position.

Le centre alternatif fonctionne de manière collective. Il n’était pas question d’interviewer une personne plutôt qu’une autre. Nous avons donc envoyé nos questions à l’Usine, qui a élaboré collectivement ses réponses et nous les a fournies par écrit.

L’Usine a dans un premier temps refusé de communiquer sur la problématique du deal de rue. Pourquoi avoir changé d’avis?

Pour réfuter les insinuations mensongères de l’article «Les liens troubles entre l’Usine et les dealers de rue». Le titre sous-entend une participation au trafic de drogue: c’est faux. Pour démentir l’affirmation disant qu’une «usinienne» a quitté son poste suite aux comportements déplacés d’un dealer. Pour apporter une réflexion différente, non anxiogène, n’attisant pas la haine. Enfin pour parler aux habitant.e.s du quartier, leur expliquer notre fonctionnement.

Quelles règles L’Usine applique-t-elle dans son bâtiment concernant la drogue?

Le trafic et la consommation de drogue sont strictement interdits dans l’Usine! Une personne qui deale, consomme ou cache de la drogue à l’intérieur est systématiquement exclue. Celles qui récidivent sont interdites du bâtiment. C’est une lutte continue et on se bat fermement contre ça!

Beaucoup d’habitants ont remarqué une hausse récente du nombre de dealers dans le quartier. Partagez-vous ce constat?

Attention avec ces «constats» de certains habitant·e·s, des médias et de la police. Il y a trop d’amalgames sur fond de racisme intégré. La police est la première à se tromper, importunant régulièrement des hommes noirs de notre association et de notre public. C’est intolérable. Nous constatons que le deal de rue est de plus en plus concentré dans certains quartiers populaires comme celui de l’Usine. La présence de dealers dans le quartier est liée à des problématiques bien plus larges et complexes ne dépendant ni de notre bâtiment ni de notre soi-disant politique d’accueil.

Comment vivez-vous la cohabitation avec les dealers?

Nous n’avons pas de problèmes de coexistence avec les dealers. Nos règles sont claires et tant qu’elles sont respectées, tout se passe bien. Au-delà de ça, nous ne sommes pas la police, nous ne fouillons pas et ne demandons pas de papiers. D’ailleurs les autres lieux culturels ne le font pas non plus.

Comment gérez-vous l’accès à votre bâtiment? Les dealers entrent régulièrement par la porte du 11. Envisagez-vous de la fermer?

Comme pour le reste de l’Usine, les espaces du côté du 11 sont presque tout le temps en activité; il y a toujours des va-et-vient en dehors de nos horaires d’ouverture. Entre les troupes de théâtre, les préparations d’expositions à Forde ou encore les ateliers du FMAC qui ne dépendent pas de l’Usine, nous voyons constamment des nouveaux visages. Aucune discrimination ou tri au faciès ne sont faits à l’entrée. En principe, l’accès au 11 est fermé au public en dehors de nos horaires d’ouverture mais l’activité qui s’y déroule ne nous permet pas de la verrouiller. Il nous arrive de voir des policiers demander dans le bâtiment à des personnes noires de sortir sans motif. C’est honteux. Ne sommes-nous pas les mieux placé·e·s pour savoir qui respecte ou non nos règles dans le bâtiment?

Quelle est votre position idéologique vis-à-vis des dealers de rue, pour la plupart migrants?

Dans un monde idéal, le deal de rue n’existerait pas et les migrant·e·s seraient accueilli·e·s et accompagné·e·s pour trouver une place dans notre société en toute légalité. Nous les considérons comme des personnes, tout simplement. Nous n’avons pas choisi leur présence dans le quartier, tout comme elles n’ont pas vraiment eu le choix de recourir au deal pour survivre. Cette problématique nous touche et nous pensons qu’elle est du ressort d’une meilleure politique sociale et non d’une logique de répression policière.

Comment percevez-vous la concentration du trafic de drogue dans le quartier de la Jonction?

On prend du recul! Ce n’est pas un hasard. La question est liée à la politique territoriale et à la gestion policière qui concentre le deal de rue loin des quartiers plus favorisés. Au-delà du deal de rue, il faut rappeler que selon la dernière étude de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Genève est la cinquième ville européenne à consommer le plus de cocaïne! Le deal de rue n’est que la partie émergée de l’iceberg. Sans chercher à soutenir le deal de rue, nous constatons que ce sont toujours les moins privilégié·e·s qui sont exposé·e·s de manière disproportionnée aux violences policière et à la colère publique.

Quelle est votre relation avec les nombreux habitants du quartier qui en ont marre de la présence des dealers devant leur porte?

On entend les remarques des habitants du quartier, mais on ne partage pas forcément leurs points de vue, tout comme la majeure partie des habitants et acteurs du quartier qui n’ont pas signé cette pétition et dont on ne parle pas. Il est trop facile de diaboliser les dealers. Ils ne font pas de bruit et n’intimident pas délibérément les gens du quartier. Ils ont tout intérêt à ne pas le faire, non?

L’Usine est gérée horizontalement, toute communication doit donc être approuvée par tout le monde. Quelles positions s’affrontent-elles en interne au sujet des dealers?

L’Usine a toujours accordé beaucoup d’importance au débat et à la réflexion. Lorsque nous abordons des sujets importants en réunion, nous essayons toujours de créer un débat pour aller au fond des choses. Notre position au sujet des dealers est le fruit de ces débats, elle est unanime et toutes les réponses apportées à cette interview ont été réfléchies en commun.

Et au sujet de la communication avec les médias?

Nous avons de très bonnes relations avec de nombreux médias. Nous sommes un centre culturel hyperactif et sommes très enthousiastes de promouvoir la culture que nous défendons. En revanche nous le sommes beaucoup moins face aux questions qui découlent des attaques infondées et régulières de nos détracteurs. Cela nous prend du temps et de l’énergie que l’on préférerait investir dans nos projets. Mais bon, la lutte fait partie de notre longue histoire et cette nouvelle accusation ne nous empêchera pas de continuer nos activités dont nous célébrons d’ailleurs les 30 ans cette année.

(TDG)