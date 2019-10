«Dans la vie, je crée des énigmes. Et toi?»

Au petit jeu du «Tu fais quoi dans la vie?» on se dit que Nicolas Aubry part avec une longueur d’avance. Profession: créateur d’énigmes. C’est simple, efficace et terriblement intrigant. L’arme fatale pour briller en soirée.

Dans son atelier du Clos de la Fonderie, à Carouge, le principal intéressé, lui, semble encore en douter. Au moment de se raconter, il hésite même à employer le mot «métier». «Honnêtement, vivre en développant des intrigues, des décors et les casse-tête qui vont avec, j’ai toujours un peu de mal à y croire. Après, ça fait maintenant cinq ans que j’y consacre tout mon temps. Je vais bien finir par l’accepter.»

Nicolas Aubry dans son atelier (Photo: Lucien Fortunati)

Une fois ces considérations passées, Nicolas se remet au travail. De toute façon, le temps n’est pas vraiment à la réflexion. La nouvelle salle du Grand Trip Trap Hotel, temple carougeois de l’escape game – jeu collaboratif dans lequel les participants doivent résoudre des énigmes dans un temps imparti – doit ouvrir cette semaine et il reste beaucoup à faire. Associé dans l’entreprise genevoise, le créateur d’énigmes consacre entre quatorze et quinze heures par jour au développement de l’espace.

Un remake des «Goonies»

Au programme de la nouvelle salle, et sans trop en dévoiler, les participants se retrouveront plongés dans une chambre d’enfant des années 80*. Une ambiance inspirée, en partie, de la série rétrofantastique «Stranger Things», mais surtout des souvenirs de ses concepteurs. «J’ai 37 ans et forcément, cette époque me parle, confie Nicolas. Je pense aux films d’aventures américains, aux cabanes dans les arbres. Être entouré de figurines des Gremlins ou des Maîtres de l’univers, c’est un peu me replonger dans mon enfance et ça aide forcément à construire quelque chose de bien.» Un sentiment partagé par ses partenaires à la création, tous issus de la même génération.

Poulies et cadenas sont le parfait nécessaire du créateur d'énigmes

Car Nicolas n’est pas seul à imaginer les salles de jeu chez Trip Trap. Le processus passe par une mise au vert de quelques jours et le résultat final est le fruit d’un échange entre plusieurs associés de l’entreprise. De ces séances de brainstorming sont nés des histoires de pirates, un dîner chez une prêtresse vaudoue et même une étrange confrérie genevoise vieille de 700 ans. «Nous avons créé notre première énigme il y a cinq ans en l’espace d’un mois, alors que nous n’avions aucune expérience, se souvient Nicolas. À l’époque, nous faisions tout ensemble. Depuis, l’entreprise a grandi et nous nous sommes en quelque sorte structurés. Une fois, la définition de la trame principale passée, chacun se concentre sur son domaine d’expertise.»

Chiner dans les gènes

Lui, par exemple, se consacre plutôt à l’aménagement des salles, à la création des décors. Une tâche axée sur la récupération de vieux objets (voir encadré) en amont et leur intégration dans une aventure qui se veut immersive. Une mission taillée pour Nicolas et son côté débrouillard. Fils de brocanteurs de Versoix, ce dernier a grandi au milieu «d’un gigantesque stock d’objets rouillés» et avec l’habitude prise très jeune «d’arpenter les marchés aux puces».

«C’est de famille, sourit Nicolas. Mon grand-père gardait tout, jusqu’au moindre clou. Personnellement, je me concentre sur les objets qui dégagent une histoire. C’est beaucoup plus facile à recycler dans un escape game.» Outre les cadres anciens de tableaux ou les tuyaux rouillés, le créateur mentionne les manivelles d’un vieux matériel de cuisine parfaitement adaptées à la réalisation de mécanismes.

Master en organisation de soirées

Voilà, tout paraît si simple, si naturel, quand Nicolas parle de son job qu’on en oublierait presque le principal pour toute une jeune génération de rêveurs: «Une fois l’imagination et le côté chineur passés, comment devient-on créateur d’énigmes?» Nicolas possède bien un master en géologie, mais difficile de dire que ça lui a vraiment servi. Son stage dans l’industrie pétrolière? «C’est important de savoir ce qu’on ne veut pas faire dans la vie», s’amuse ce dernier.

Alors quoi? Comment? Il y aurait bien ce van de 1987 qu’il a aménagé lui-même pour voyager, mais ça paraît un peu léger. Il y a aussi ces soirées qu’il avait pris l’habitude d’organiser dans une grande villa de la route de Ferney. Là, on tient quelque chose! «Le lieu était voué à la destruction, se souvient Nicolas. Mais durant quelques mois, on en a profité pour y organiser des fêtes entre amis.»

Et pas n’importe lesquelles. Le Genevois et ses acolytes avaient pris l’habitude de se lancer des défis thématiques. Une soirée pirate? Nicolas confectionnait son premier canon. Une ambiance fantasmagorique? Il répondait avec un étang phosphorescent. «Finalement, à l’époque déjà, je me rendais compte qu’on était animé par une passion de la création et une réelle envie de faire vivre des aventures aux gens», reconnaît le concepteur d’énigme.

Au point de briller en soirée? «Un peu, peut-être, le temps d’un été. Mais de là à imaginer en faire un métier…»

* Le Vestibule de M. Trippolyte, dès le 17 octobre au Grand Trip Trap Hotel à Carouge. www.triptrapescape.ch