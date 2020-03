L'employé de la Migros pose sur le rayon une dernière boîte de tomates, trouvée on ne sait où. C'est la dernière, et elle disparaît très vite. À Balexert, ce samedi, l'affolement face au virus a fait ses basses œuvres. Les denrées de base ont été dévalisées. Plus de pâtes ni d'huile de tournesol, plus de lentilles ni de patates. On s'est rué sur les biscottes, les sardines en boîte, le sucre et le coca. Et on s'arrache la farine, sans forcément penser à acheter de la levure...

«Nous avons rempli tous les rayons ce matin, mais à 8h45, ils étaient déjà vides», relate un employé, qui garde son flegme. Ce n'est pas le cas d'un client, qui photographie ces rayons déserts comme la fin du monde. «Regardez cette panique, j'ai honte pour l'humanité, on se croirait dans un film d'horreur. Il paraît qu'une personne a acheté 60 kg de farine, que va-t-il en faire?» Il sort du cinéma, il était seul dans la salle.

Shopping en berne

Mise à part l'alimentation, le shopping ne fait pas recette. Le grand hall du centre commercial est plongé dans la torpeur et les boutiques de confection sont presque vides, malgré les nouvelles collections. «On se croirait à la mi-août, grommelle une vendeuse. La semaine a mal commencé mais aujourd'hui, c'est complètement désert.» Un autre vendeur estime que le chiffre d'affaires a été réduit de moitié cette semaine.

Chez le vendeur de hamburgers aussi, les affaires sont à la peine puisque la jauge du restaurant est limitée. On fait la queue à l'entrée en attendant le feu vert des agents de sécurité. Ces derniers ont trouvé ici un débouché après la fermeture des stades de foot et des salons en tous genres. Dans un autre de ces restaurants rapides, une table sur deux est condamnée, histoire de maintenir la «distance sociale» désormais requise. À l'entrée du cinéma, une employée astique la borne sur laquelle plus personne n'a envie de poser ses doigts pour acheter un ticket.

Au centre-ville, même topo. Les gens déambulent dans les Rues-Basses mais ne rentrent guère dans les boutiques. On s'est retrouvé seul dans les trois étages d'un magasin de prêt-à-porter... «Les clients ont peur de la promiscuité qu'ils pourraient y trouver», explique un vendeur sans voir l'ironie de son propos. Peut-être aussi que ces temps incertains ne portent pas à vider son porte-monnaie pour un blazer pastel.

La Peste

Chez Payot, en revanche, la pandémie n'a pas tué le virus de la lecture. Ou est-ce aussi une autre manière de faire des provisions? En tous les cas, les clients sont présents, inspirés par les événements. Sur les présentoirs, «La Peste» de Camus est bien en vue. «Ben oui, justifie une libraire, puisque c'est demandé.» Ben oui!

Les quais sont noirs de monde. Sans que l'on sache à qui, du virus ou du printemps à venir, il faut imputer ce succès. Et c'est au tour des terrasses des buvettes d'être prises d'assaut, sans que l'on pense cette fois à se distancer de son voisin, comme si le vent pouvait chasser ces mauvaises idées.