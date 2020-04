La crise sanitaire pèse sur le taux de chômage à Genève

À fin mars 2020, 11'105 personnes se trouvaient au chômage dans le canton de Genève, ce qui représente une hausse de 1554 chômeurs en un mois (+16,3%). Le taux de chômage dans le canton s'établit donc à 4,5% (+0,6 point), alors qu'au plan national, le nombre de chômeurs est en hausse (+15,1%) et que le taux de chômage se monte à 2,9% (+0,4 point).

À Genève, en comparaison annuelle (mars 2019 - mars 2020), l'effectif des chômeurs augmente de 7,9% – tandis que l'augmentation est de 20,7% au plan suisse – et celui des demandeurs d'emploi augmente de 4,7% (augmentation de 12,9% au plan suisse).

Le chômage a plus fortement crû chez les hommes (+18,4%) que chez les femmes (+13,9%), et plus fortement chez les personnes de nationalité étrangère (+17,4%) que chez les Suisses (+15,2%). Pour ce qu'il en est de l'âge, ce sont les moins de 25 ans qui ont vu leur taux augmenter le plus (+23,7%), devant les 25 à 49 ans (+16,8%). Chez les 50 à 64 ans, l'augmentation est de 12,7%.

Concernant les secteurs d'activité les plus touchés, on trouve la construction (+241 chômeurs), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+179 chômeurs), la banque (+122 chômeurs) et l'horlogerie (+104 chômeurs).

Le nombre de chômeurs de longue durée – ceux qui sont inscrits depuis plus d'un an – a augmenté par ailleurs de 6,6% en mars. Sa part correspond actuellement à 13,6% du total des chômeurs. Quant à la durée moyenne, elle s'établit à 179 jours et recule (-18 jours) par rapport au mois précédent (moyenne basée sur une semaine de sept jours); elle était de 218 jours une année auparavant (mars 2019).