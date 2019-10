Crise chez les pompiers du tarmac: le chef s’en va

Un projet de fusion tombé à l’eau

Une première tentative de fusion entre les pompiers de l’aéroport et ceux du SIS, lancée en 2008 et baptisée «ConvergenceS», a échoué, notamment pour des questions d’argent. Le prix de l’alignement des conditions de travail et de retraite des deux corps de sapeurs, mais aussi celui de la construction d’une caserne à Palexpo et d’une rampe d’accès à l’autoroute ont été jugées trop chères.



Après coup, en 2014, les élus de la Ville de Genève avaient saisi la Cour des comptes car les coûts engendrés par l’étude du projet «ConvergenceS» leur avaient paru excessifs. Sans se lancer dans un audit approfondi, la Cour avait estimé que les dépenses liées à la gestion du projet (2,7 millions), comparativement à celles d’une réalisation (plus de 90 millions), étaient proportionnées.



Rappelons qu’actuellement, une révision du Concept opérationnel 2030, prévoyant un total de cinq casernes, est en cours au Canton. Les trois sites existants seront ouverts 24 heures sur 24 dès l’an prochain. L’idée est de gagner en efficacité (le non-respect des délais d’intervention est de 60%) mais aussi de revoir le système de gouvernance, jusqu’ici aux mains de la Ville de Genève et non des autres communes, qui pourtant le financent. CH.D.