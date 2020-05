Les crèches «ne pourront pas répondre à toutes les demandes»

C’est le «second temps» de la reprise progressive voulue par les autorités cantonales dans le secteur de la petite enfance. À partir de lundi, les crèches pourront à nouveau accueillir tous les enfants inscrits, indépendamment du métier exercé par leurs parents. Mais, compte tenu des contraintes sanitaires et de capacités d’accueil restreintes, les demandes ne pourront vraisemblablement pas toutes être satisfaites.

Entre les mois de mars et d’avril, au plus fort de la pandémie liée au coronavirus, un «service minimum» avait été mis en place. Il privilégiait les parents travaillant dans les soins ou exerçant une profession jugée indispensable à la collectivité. Depuis le 27 avril, l’offre a été élargie à ceux qui ont dû retourner sur leur lieu de travail, ainsi qu’aux familles monoparentales.

Des parents renoncent

Le Canton espérait ensuite un retour «plus ou moins» à la normale le 11 mai. Illusoire, avaient jugé d’emblée les communes, qui sont en charge de la gestion des prestations au quotidien. En raison du coronavirus, des mesures sanitaires ont dû être introduites dans les crèches. Les directives, qui fixent notamment le taux d’encadrement, ont depuis été assouplies. Trois éducateurs peuvent désormais se trouver dans une surface de 30 à 40 mètres carrés, contre deux précédemment. Mais les contraintes restent élevées.

«Les communes ont fait de gros efforts, mais elles ne pourront malheureusement pas rouvrir leurs crèches à 100%», déclare Xavier Magnin, président de l’Association des communes genevoises. Il ajoute que la situation aurait été plus compliquée si un certain nombre de parents n’avaient pas renoncé, pour diverses raisons, à faire garder leurs enfants. «Là, nous sommes proches d’un équilibre», dit-il.

Depuis deux semaines, la plus grande commune genevoise, la Ville, accueille en moyenne 400 enfants (sur un total de 4800 inscrits). Dans un courrier envoyé aux institutions qu’elle subventionne, la Municipalité explique qu’elles ne pourront pas «répondre à l’ensemble des demandes». «Sachant que le télétravail est toujours préconisé par le Conseil fédéral et le Conseil d’État, les parents qui sont à même de travailler depuis leur domicile ne pourront bénéficier que d’une prestation restreinte selon un tournus établi d’un commun accord entre la Direction et les familles», écrit la Ville.

Pascale Lecuyer-Gauthier, la cheffe du Service de la petite enfance, précise que la Ville espère «pouvoir assumer entre 60% à 70% de sa capacité normale». «Des lieux spécifiques, comme les salles de psychomotricité, sont utilisés à des fins d’accueil», rapporte-t-elle.

Deux groupes

À l’image de ce qui se fera dans l’enseignement obligatoire, un déploiement «échelonné» est préconisé. «Afin de limiter les flux de personnes, les effectifs seront réduits au quotidien grâce à la scission en groupes du matin et de l’après-midi», informe la Ville dans son courrier. La situation variera selon les communes et les capacités des crèches. Les plus grandes pourront faire preuve de davantage de souplesse.

Seules les prestations dont les familles vont effectivement profiter seront facturées. Mais certains parents déplorent ce modus operandi, qui ne leur permet pas de bénéficier d’une journée de travail complète.