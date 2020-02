Craintes autour du trafic de la future autoroute du Chablais

Ils craignent de voir débarquer un flot de voitures qui transiteraient par leurs petites routes communales et le font savoir. Onze élus, dont le président d'«Annemasse Agglo» et les maires des communes suisses de Jussy, Meinier, Puplinge, Gy, Presinge, Choulex ou encore des communes françaises de Ville-la-Grand ou Saint-Cergues font étalage de leurs inquiétudes dans un communiqué. Source de leur tourment: la future autoroute devant relier Thonon à Machilly en Haute-Savoie (voir ci-dessous), déclarée d'utilité publique en décembre 2019 par le premier ministre Edouard Philippe.

Pour étayer leur crainte, les élus se réfèrent à une étude d'impact dont la «Tribune de Genève» avait déjà fait état en 2018 (lire ci-dessous). Cette dernière prévoit, selon les simulations, que 42% du trafic venu de Thonon par la nouvelle infrastructure autoroutière, aux heures de pointe du matin, se diffuseraient sur les axes frontaliers avec la Suisse. Il s’agit des routes départementales 1 (entre Machilly et Monniaz), 15 (longeant la frontière entre Saint-Cergues et Ville-la-Grand) et 35 (menant à Veigy-Foncenex). Le trafic autour des douanes notamment de Gy, Veigy, Monniaz, la Renfile ou encore Cara inquiètent également les maires, s'agissant d'un transit sur des routes «inadaptées» et passant «à travers les villages de [leurs] communes».

Dans leur missive, les élus demandent «aux autorités compétentes» – suisses et françaises – de mener des études afin de réduire de 25% «au moins» le trafic aux douanes citées plus haut. À cet effet, ils proposent leurs propres mesures comme un covoiturage obligatoire aux heures de pointe, l'installation de feux-rouges de régulation sur certaines voies, le rétrécissement de chaussées ou encore la mise en service de lignes transfrontalières de bus avec les gares de Machilly et d'Annemasse.

