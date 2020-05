Ils craignent un blocage de la frontière

On est aux confins de Thônex (GE) et d’Ambilly (74), mais la situation évoque la lisière des deux Corées ou checkpoint Charlie. Après avoir montré patte blanche auprès des militaires suisses qui gardent, sous un soleil de plomb, en ce jeudi, la douane condamnée de Pierre-à-Bochet, la délégation helvétique, dirigée par le président du gouvernement genevois, Antonio Hodgers, chemine sur la chaussée déserte qui rejoint les plots bétonnés posés à l’aplomb du Foron, qui marque la frontière internationale. De l’autre côté attend une escouade française, menée par le président de l’agglomération annemassienne, Christian Dupessey.

Va-t-on s’échanger des prisonniers? Les deux dirigeants évoquent l’hypothèse, sur le ton de la franche rigolade (et les noms d’élus turbulents genevois ou haut-savoyards, qu’on a juré de taire, sont même évoqués comme possibles monnaies d’échange). Les deux présidents sont d’humeur résolument pacifique.

Lettre commune

Leur but? Fluidifier au plus vite les échanges entre les deux pays, en rendant à la frontière sa porosité d’antan, d’avant le coronavirus. Les élus du Grand Genève parlent à ce sujet d’une même voix et ont écrit une lettre adressée à leurs ministres respectifs des Affaires étrangères, Ignazio Cassis à Berne et Jean-Yves Le Drian à Paris. La missive demande «une réouverture graduelle et rapide des postes de douane» ainsi que celle de la Voie verte «dans les meilleurs délais possible».

«De part et d’autre, nous sommes soucieux de la contradiction qu’il y a à reprendre les activités ce 11 mai, date commune aux deux pays, tout en gardant le contrôle aux frontières, ce qui créera des bouchons sans précédent, plaide Antonio Hodgers. Nous demandons qu’il soit tenu compte des réalités de notre agglomération binationale où franchir la frontière n’a rien d’un voyage à l’étranger mais constitue un déplacement quotidien de proximité, motivé tant par le travail que les loisirs ou les liens familiaux.»

«Il était important de montrer la concordance de nos vues sur le Grand Genève, qui constitue un seul bassin de vie économique et sociale où les déplacements doivent être considérés comme ils le seraient au sein d’une métropole suisse ou française, tout en veillant bien sûr aux contraintes sanitaires, renchérit Christian Dupessey. Ce sont quelque 120 000 passages de frontière qui ont lieu chaque jour pour le travail. Il faut rétablir les contrôles aléatoires aux douanes.»

La frontière suisse a été progressivement durcie depuis la mi-mars, aboutissant à des contrôles systématiques de l’identité et de la validité des motifs de l’entrée dans le pays. Pour ce faire, les douanes (aidées dans leur tâche par l’armée) ont canalisé les passages à quelques douanes. Le 20 avril, cinq passages additionnels ont rouvert aux seules heures de pointe. Il existe aujourd’hui quatorze franchissements, dont deux autoroutiers.

Blocage redouté

Les élus locaux, tant suisses que français, redoutent un blocage total de la mobilité régionale avec le retour progressif à la normale qui doit s’accentuer dès lundi.

À cause des risques sanitaires, les transports publics ne pourront absorber que 40% du public habituel, ce qui risque d’accroître un trafic motorisé déjà saturé et subissant la contrainte supplémentaire d’une frontière plus étanche. On redoute des effets domino avec des files d’attente qui englueraient aussi les transports publics et rendraient inopérantes les voies prioritaires créées pour les travailleurs essentiels comme les soignants. Dans ce contexte, la mobilité douce (peu encombrante et respectueuse des distances sanitaires) est vue comme un atout, d’où l’insistance sur la Voie verte et ses 4000 passages quotidiens en temps normal: «Ce sont 2000 voitures en moins», calcule Christian Dupessey.

Rouvrir la frontière ne revient-il pas à favoriser le trafic motorisé, vœu surprenant de la part du Vert genevois et du socialiste annemassien? «La solution, c’est un transfert modal, pas une limitation de la libre circulation des personnes», objecte Antonio Hodgers. «La situation est exceptionnelle», relève Christian Dupessey.

Du changement en vue?

Des tractations sont en cours en haut lieu. Des nouvelles arrivent de Berne sur un téléphone. Il se pourrait que la Suisse renonce bientôt au contrôle systématique pour focaliser sa surveillance sur des profils à risque, ce qui libérerait des effectifs pour ouvrir de nouveaux passages. À voir!

Contactée, l’Administration fédérale des douanes indique qu’aucune mesure officielle n’est prise concernant Genève. «Des contacts étroits sont toutefois en cours en vue d’ouvertures supplémentaires», précise Donatella Del Vecchio, porte-parole. Et la Voie verte? Il n’est «pas impossible que là aussi des changements se profilent», indique-t-elle, tout en rappelant que douze passages (dont cinq à horaires restreints) sont déjà utilisables à vélo.