Le cow-boy des Pâquis

Une légende urbaine dit que Pascal Spuhler serait né dans un taxi qui traversait les Pâquis. «Mais ce n’est qu’une légende», se marre l’intéressé, en nous serrant la main en bas de l’immeuble où il habite, au début de la rue de Berne. Ce qui est en revanche avéré, c’est que le conseiller municipal, qui siège désormais comme indépendant, a passé l’essentiel de sa vie dans ce quartier populaire, bruyant et bigarré de la Rive droite. «Mes parents y sont nés. Comme ils ont vite divorcé, je me suis retrouvé dans des foyers et des pensionnats, mais je suis toujours retourné ici. Ma mère y vit encore, tout comme mes deux enfants.»

Pascal Spuhler le reconnaît volontiers, il n’est «pas très matinal». Mais le candidat à l’Exécutif de la Ville est ponctuel – on est parvenu à négocier 10h30 comme heure de rendez-vous. «Je travaille pas mal durant la nuit, alors je me rattrape le matin. Mais je dors peu. Je dormirai dans la tombe», lance cet oiseau de nuit, grand amateur de karaoké, qui gère, entre autres choses, une agence de musiciens et de danseuses se produisant dans des boîtes de nuit du canton.

Initiatives sécuritaires

Avec sa veste en cuir, son foulard, son jeans, sa chevalière et ses Santiags, le quinquagénaire a de faux airs de cow-boy. Et ce n’est pas son débarquement en 2018, aux commandes d’un tracteur, dans le préau de l’école Pâquis-Centre, pour la «libérer des dealers», qui nous fera écrire le contraire. À ses côtés ce jour-là: Éric Stauffer. Pendant dix ans, il en fut le lieutenant au MCG. Un parti qu’il a fini par lâcher pour rejoindre son ami et Genève en marche, il y a deux ans. Si l’aventure a tourné court aux élections cantonales (à peine 4% des suffrages), Pascal Spuhler en a profité pour prendre son envol et créer dans la foulée – le 1er mai 2018 – le Parti populaire genevois (PPGe). La date, celle de la Fête du travail, n’est pas choisie au hasard. «Pendant que les autres se reposent, moi je bosse», dégaine-t-il.

Ses matinées, Pascal Spuhler les passe à arpenter «son» quartier. «Je fais beaucoup de choses», résume celui qui commencé comme garde du corps, avant de fonder sa société de conseil en sécurité. Il raconte avoir ensuite «roulé sa bosse aux quatre coins du monde» et se débrouiller en sept langues, dont le portugais, le russe et le roumain.

Classes populaires

Premier stop devant la petite épicerie qu’il vient d’ouvrir près de la place de la Navigation. «Ah, c’est toi qui tiens ça, lui lance une connaissance croisée dans la rue. Tip-top, je vais passer.» On entre. Sur les étals, des pâtes, des bocaux de légumes marinés et du vinaigre balsamique. Le cadre est épuré, presque bobo. Pascal Spuhler, dont le programme se résume à «représenter les classes populaires», n’y voit-il pas de contradiction? «Il n’y a pas de mal à faire quelque chose qui donne envie. Tant que les prix restent normaux.» Même attitude vis-à-vis de la gentrification en marche aux Pâquis, qu’il «tolère», tant que les loyers restent accessibles.

Son épicerie, Pascal Spuhler a choisi de l’appeler Bella Ciao. «Par provocation, précise-t-il. J’aimais bien l’idée du mec de droite qui tient un bar nommé d’après un slogan communiste.» Mais pour le café serré à l’italienne, on repassera.

Baroud d’honneur

À nouveau dehors, on remonte le long de la rue De-Monthoux. Deuxième arrêt. Pascal Spuhler tient cette fois un bar. Ambiance tamisée comme il se doit. Une plaque de rue à son nom le présentant comme un «célèbre politicien pâquizard» est accrochée sur l’un des murs rouges.

Ces élections pourraient cependant faire office de baroud d’honneur. Le PPGe présente une liste de douze candidats pour le Conseil municipal. Mais le quorum de 7% semble bien difficile à atteindre. «Cela fait depuis 2009 que je siège dans les parlements genevois, dit Pascal Spuhler. À un moment, il faut savoir tourner la page.» Et avec lui, une page de l’histoire politique récente de Genève. Éric Stauffer et Ronald Zacharias exilés en Valais, Carlos Medeiros au Portugal, c’est en fait le dernier homme fort du MCG canal historique qui pourrait tirer sa révérence. Quant au MCG actuel, coupable à ses yeux de s’être «gauchisé», Pascal Spuhler n’en doute pas, «c’est fini pour lui aussi».