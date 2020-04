Covid-19: «Il est possible qu’on arrive vers un tassement de la courbe»

Le canton comptait mercredi soir 2702 malades du Covid-19. Quatre cent deux étaient hospitalisés, dont 60 aux soins intensifs. Parmi ces derniers, 41 étaient intubés. Selon la docteure Aglaé Tardin, du Service du médecin cantonal, «il est possible qu’on arrive gentiment vers un tassement de la courbe».

Elle indiquait mercredi, lors du point presse des autorités sanitaires, qu’il est «encore trop tôt pour pouvoir le dire de manière certaine, mais il semble que les efforts consentis jusqu’ici montrent maintenant leurs effets». Elle a appelé les Genevois à poursuivre leurs efforts afin de pouvoir «maintenir une courbe qui diminue un peu son inclinaison. Cela afin d’éviter une trop forte charge pour les soins intensifs et l’hôpital.» À ce jour, 59 personnes sont décédées, dont sept en EMS, et 260 patients sont sortis de l’hôpital.

Les autorités ont également tenu à rappeler le fonctionnement du dispositif de contact et de suivi des patients mis en place par l’État. Il s’articule autour de trois systèmes, nommés CoviCall, CoviCheck et CoviCare. Le premier permet d’orienter et de donner des conseils médicaux aux personnes symptomatiques grâce à la ligne verte (0800 909 400). Les malades devant être testés sont ensuite pris en charge par le dispositif CoviCheck, qui leur annonce le résultat et s’occupe de leur suivi ainsi que des consignes à donner à leur entourage.

Enfin, c’est CoviCare qui s’assure de l’encadrement des personnes symptomatiques ne nécessitant pas d’hospitalisation et qui sont suivies en ambulatoire, généralement par leur médecin traitant, si celui-ci est disponible. Sinon d’autres solutions sont proposées.

Le directeur général de la Santé, Adrien Bron, a tenu à rappeler que le réseau des Urgences de Genève continue par ailleurs de fonctionner normalement. L’hôpital assure toujours la gestion des autres urgences vitales. Quand à celles qui ne sont pas vitales ou ne concernent pas le Covid-19, elles peuvent être réorientées vers les cliniques privées de la Tour, des Grangettes ou La Colline. «Cette régulation est effectuée par le 144», a conclu le directeur.