Contre le Covid-19, une régie joue la carte de la solidarité

Pour faire face à la crise du coronavirus et à ses conséquences, nombreuses et diverses sont les initiatives de solidarité prises ça et là.

Dernière en date, celle de Comptoir Immobilier. Le groupe romand basé à Genève a lancé l’opération «CI Voisins». Dans ce cadre, l’entité distribue plusieurs outils destinés à préserver la santé des résidents des immeubles (locatifs et PPE) qu’elle gère dans les cantons de Genève, de Vaud et du Valais. Concrètement, des affiches sont placées dans les entrées des immeubles sur lesquelles sont rappelées les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Sur d’autres affiches, les habitants sont invités à laisser leurs coordonnées afin de se joindre facilement entre voisins en cas de besoin, ou tout simplement de demeurer en contact les uns avec les autres. D’autres affiches encore permettent aux personnes d’indiquer leurs besoins ou de proposer leurs services. En outre, à proximité immédiate de ces affichages, est installé un distributeur de gel hydro-alcoolique, lequel est réapprovisionné régulièrement par les concierges d’immeubles.

«Cette démarche vise à développer la solidarité entre voisins, notamment pour les plus vulnérables, ainsi que d’assurer une protection sanitaire de nos clients locataires en limitant la propagation du virus dès à présent et dans les semaines à venir», explique Juan Munoz, membre de la direction générale de Comptoir Immobilier et chargé du département Gérance. Une démarche que les propriétaires d’immeubles ont accueilli «très positivement», relève-t-il.

L’opération «CI Voisins» a été lancée le 14 avril. Elle est déployée dans les immeubles situés en zone urbaine et à forte densité. Mais elle pourrait être élargie à ceux implantés hors zone urbaine si la demande en était faite, indique le groupe. Au total, 1500 entrées de bâtiments doivent être dotées de ces kits d’information et de désinfection en Suisse romande. À Genève, premier canton où l’opération a été mise en place, 550 entrées de bâtiments en sont déjà équipées. Les 950 autres concernées, situées dans les cantons de Vaud et du Valais, seront pourvues entre la fin d’avril et mai. Pour information, Comptoir Immobilier gère actuellement 2219 immeubles et 521 groupes de PPE en Suisse romande, dont 935 immeubles et 88 groupes de PPE dans notre canton.

La livraison et l’installation de ces kits sont assurées par Servimmob SA et CI Facility Management, deux filiales de Comptoir Immobilier spécialisées dans l’entretien du bâtiment et des services de nettoyage/conciergerie.

Cette initiative a un coût. Celui-ci s’élève à 200 francs hors taxes par entrée d’immeuble. Il est pris en charge par les propriétaires sur une base volontaire. «En ce qui concerne les immeubles dont les propriétaires ne se sont pas encore prononcés pour supporter le coût induit, Comptoir Immobilier a décidé de prendre l’installation à sa charge, dans une optique tant de protection de la santé de ses clients que d’une démarche citoyenne», explique l’enseigne.