Courses, baby-sitting, soutien en EMS: des jeunes s'activent pour les plus vulnérables

Alors que les personnes à risques ou confinées ne peuvent plus, ou ne souhaitent plus, sortir de chez elles pour aller faire des courses alimentaires ou se rendre à la pharmacie, des initiatives fleurissent pour faire ces sorties à leur place. Tour d'horizon non exhaustif.

- Les scouts: ils offrent un service de courses livrées à domicile (alimentaire mais aussi pharmacie). La liste de commissions est envoyée via une plateforme Internet, les courses sont déposées sur le palier avec un bulletin de versement. Pour les commandes, en plus des numéros indiqués sur les affiches placardés dans les quartiers, se rendre ici: coronaide-ge.ch

Les scouts ont aussi créé une plateforme pour que les aînés en EMS soient moins isolés. On peut y déposer des textes et des dessins, qui seront accessibles par les aînés. Les productions sont à envoyer à scouts-groupetanganyika@gmail.com

- Le Parlement des jeunes: une équipe de bénévoles du Parlement des Jeunes Genevois sillonne le canton depuis lundi pour apporter les courses. On peut les contacter au +41 79 103 51 20 ou à info@pjgenevois.ch.

- L'association des étudiants en médecine: l'AEMG a rassemblé un groupe d'étudiants de toutes les Facultés et des Hautes écoles de Genève – quelque 850 bénévoles à ce jour – pour intervenir dans trois pôles:

1) Aide à la personne: quelque 350 étudiants ont annoncé être disponibles pour faire des courses de personnes dans le besoin. Ce pool est mis à disposition pour renforcer les effectifs des scouts, des institutions comme l'imad et de communes comme Le Grand-Saconnex, Bernex, Lancy, entre autres.

2) Baby-sitting pour le personnel soignant: quelque 300 bénévoles sont prêts à aider les parents qui travaillent dans le domaine des soins. «Nous avons créé un document en ligne qui permet aux soignants et pharmaciens d'indiquer leurs besoins de garde, explique Alexis Mégevand, membre du comité de l'AEMG. Nous les mettons ensuite en relation avec des bénévoles. 39 demandes nous sont déjà parvenues.»

Se rendre à domicile ne présente-t-il pas un risque pour les bénévoles? «À partir du moment où l'on ne respecte pas le confinement, il y a en effet un risque et les bénévoles en sont informés. Nous leur rappelons les recommandations de base fédérales, soit se laver régulièrement les mains et garder une distance sociale. Par ailleurs, nous leur avons fourni – comme aux scouts – des solutions désinfectantes.»

3) L'axe clinique: des étudiants en médecine offrent leur aide aux hôpitaux et cliniques, «par exemple à la tente de tri des patients ou au centre de transfusion».

Plus d'information sur aemg-ge.com

À noter encore que de nombreuses communes s'organisent à l'interne pour proposer un service de courses et que de nombreuses actions individuelles – entre voisins dans les immeubles notamment – ont été lancées.

Par ailleurs, des groupes d’entraide ont été créés sur Facebook, soit par quartier (par exemple aux Pâquis) ou à l’échelle cantonale, soit par type de population (groupe d’entraide pour les aînés, les personnes fragiles et les familles).