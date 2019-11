Les coureurs nocturnes font déjà leurs tours d’Escalade

Ils et elles. Seuls ou en bande. Le rituel est immuable: chaque année, à l’approche de la Course de l’Escalade, les inscrits s’entraînent nuitamment sur le parcours. Dès 18h, les plus téméraires remontent la promenade des Bastions et filent en Vieille-Ville. Dix minutes plus tard, on les retrouve plongeant dans la circulation au carrefour – toujours infernal – de la place Neuve et de la rue de la Croix-Rouge.

Téméraires et un poil masochistes, la circulation anarchique interdit la foulée sereine. Jusqu’à 19h, le coureur à pied reste un ennemi, une contrariété qui fait perdre du temps à l’automobiliste pressé de rentrer chez lui. Après, ça se calme.

Les habitués de cet effort nocturne – ils sont majoritaires – le savent; à mesure que l’on avance dans la soirée, le parcours se peuple de petits groupes silencieux, adoptant une foulée détendue, des taiseux réunis anonymement dans une discipline identique: deux tours, trois tours, avant la douche et le dîner léger.

Les touristes ont disparu

Les sorties hilares sont plus rares. Les équipes d’un soir qui découvraient le parcours, le commentaient à voix haute comme de bruyants touristes de la course à pied, sont désormais l’exception. Même l’amateur se professionnalise, il est discret et respectueux du patrimoine arpenté. S’il crache sur le pavé froid, c’est derrière la cathédrale, pas devant.

Visiteurs fervents

Car la cour est noire de monde, ce vendredi soir. Une queue de 200 personnes. Les 2000 bougies et plus allumées à l’intérieur continuent à attirer la foule. Ils étaient plus de 1200 visiteurs fervents à processionner la veille; ils seront encore plus nombreux ce samedi, dernière soirée de cette mise en lumière naturelle.

Photo: Maurane Di Matteo

Une équipe de six allumeurs. Deux heures de travail pour assurer cet éclairage artisanal. C’est ce spectacle-là que l’on aimerait voir. Comme, vers 22h, l’extinction. Elle est, depuis cette année, beaucoup plus rapide. Les jardiniers municipaux ont mis à disposition des organisateurs leurs souffleuses à feuilles. Des centaines de mèches, s’effaçant d’un coup, comme un gâteau d’anniversaire millénaire.

Fluo passé de mode

On croise des coureurs à pied aux abords de la cathédrale. Survêtements sombres, on les distingue à peine. Le fluo n’est plus à la mode. Ils en profitent, eux aussi, pour venir se réchauffer. Nul problème de cohabitation, à l’intérieur comme à l’extérieur. Sauf peut-être le croisement avec les vélos électriques roulant sur les pavés à grande vitesse. Le bruit des sonnettes en Vielle-Ville, c’est nouveau. Il fait écho aux coups de klaxons sur la place Neuve.

C’est sans danger dès que l’on pénètre aux Bastions. Les joueurs d’échecs font échiquiers pleins, la patinoire saisonnière est très fréquentée elle aussi. Juste à côté, des travailleurs de nuit finissent de construire le chalet amiral du prochain marché de Noël.

Photo: Maurane Di Matteo

Piaget, juge en bronze

Surgissant du faux plancher en bois, la statue en bronze de Jean Piaget, indéplaçable, fixant la promenade, comptant le passage des coureurs tardifs, à la manière d’un juge de course caché entre deux platanes. La scène, même familière, reste amusante.

La choré du dimanche

C’est Genève, au seuil d’un week-end de votations. Mais d’abord de mobilité douce. Ce dimanche, des milliers de coureurs à pied envahiront dès 9h (oui, 9h, pas 10) le premier parc de la ville, à l’occasion de l’ultime entraînement collectif de l’Escalade. On s’en voudrait de manquer l’échauffement, ce moment de chorégraphie populaire accessible à tous et toutes.