Coup de tesson dans le cou aux Pâquis: la version des protagonistes

«Une coupure conséquente à la gorge»: c’est en ces termes que les policiers décrivent, dans leur rapport, le drame survenu le 19 mars dernier dans le préau de l’école des Pâquis. Comme nous le révélions le jour des faits, ce matin-là, les forces de l’ordre ont découvert un homme de 20 ans blessé d’un coup de tesson de bouteille à la gorge.

Menotté, un suspect prévenu de tentative de meurtre a été aussitôt auditionné pendant que la victime était acheminée aux Urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ses jours ne sont heureusement pas en danger.

Que s’est-il donc passé au sein de ce groupe de quatre jeunes qui se connaissaient visiblement bien? La «Tribune de Genève» est aujourd’hui en mesure de livrer les premiers éléments des investigations.

À ce stade, le prévenu, défendu par Me Bernard Nuzzo, conteste les faits reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Le drame s’est noué dans un quartier fort bien doté en caméras de surveillance. Malheureusement, il n’y en avait pas sur le lieu de la violente agression. Les enquêteurs et le Parquet devront donc fortement se baser sur les témoignages des différents protagonistes. Les voici.

La soirée, arrosée, a débuté sur la plaine de Plainpalais. Le prévenu raconte y avoir acheté un peu de cocaïne. Il aurait perdu cette drogue en cheminant, avec ses trois copains, en direction des Pâquis.

C’est dans le préau de l’école que le conflit aurait éclaté en raison de la perte mystérieuse de la drogue, indique le suspect. Ce dernier dit avoir été poussé et frappé par la victime avant d’avoir riposté par un coup de poing au visage. Le prévenu soutient avoir été blessé à la main droite par le même homme avec une bouteille cassée.

Comment la victime s’est-elle retrouvée avec une entaille à la gorge? Le suspect, qui présente bel et bien une coupure à la main droite et une bosse derrière la tête, n’en sait rien.

Quant au jeune homme hospitalisé, il a été auditionné aux HUG: il affirme que le suspect l’a accusé de lui avoir volé de la cocaïne, qu’il s’est jeté sur lui et lui aurait «entaillé la gorge avec un bout de verre». Une des deux autres personnes présentes devant l’école aurait ensuite maîtrisé l’agresseur présumé.

La police, qui n’a pas retrouvé le bout de verre, constate que les quatre protagonistes avaient de l’alcool dans le sang: 1,17 (g/litre) pour le prévenu, 0,89 pour la victime et moins de 0,5 pour les deux autres personnes. Ces dernières ont également été entendues. L’une explique que le prévenu a cassé une bouteille de rhum involontairement alors que la victime lui demandait à boire. Ce qui a mis le feu aux poudres. Le prévenu aurait «ramassé un morceau de verre et a donné un coup circulaire au cou».

Le dernier témoin confirme l’histoire de la bouteille d’alcool fort cassée. Il affirme que le prévenu avait d’abord menacé la victime avec le flacon. Le même témoin explique avoir cassé la bouteille «pour éviter que ça dégénère» et que le suspect aurait pris un morceau de verre pour frapper le jeune à la gorge.

Qui dit vrai? Le prévenu, présumé innocent? Le blessé? Les deux témoins? L’enquête en main du Ministère public permettra d’y voir plus clair.

«Mon client conteste formellement le geste qui lui est reproché, déclare Me Nuzzo. Il a été frappé à la tête par-derrière et a pris un coup de bouteille au visage. Lui-même été blessé à la main en se protégeant. Si l’enquête devra dire comment le plaignant s’est blessé au cou, ce dernier et ses comparses devront surtout expliquer pour quelle raison ils ont attaqué celui que l’on accuse aujourd’hui à tort d’une tentative de meurtre.»