Coup dur pour le recrutement de bénévoles pour les Samedis du partage

Le Centre genevois du Volontariat (CGV) n'assure plus le recrutement de bénévoles pour le Samedi du partage, rapporte «Le Courrier» dans son édition de mardi. Selon le quotidien genevois, la présidente, Lola Sasson et la secrétaire générale Isabelle Chatelain, ont adressé un courriel aux bénévoles pour les avertir. L'association explique avoir cherché des solutions de financement dans le public et le privé. Elle a demandé aux partenaires de l'opération, la Fondation Partage, l'Hospice général et le Trade Club qui regroupe les distributeurs afin de financer une augmentation du temps de travail d'une collaboratrice de 30 %. En vain.

«Dès 2010, la manifestation s’est déroulée deux fois par an et en 2012, avec 1600 bénévoles à répartir dans 75 magasins, cette logistique a fait exploser le budget du CGV», écrit «Le Courrier». La prochaine édition du Samedi du partage se déroulera le vendredi 22 et le samedi 23 novembre. Et Partage cherche à recruter des bénévoles pour assurer ces journées. Le CGV avait déjà manqué une édition, en juin 2013.