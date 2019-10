Coup de semonce pour le PLR

Le PS perd un siège, emporté dans la vague Verte

Avec deux sièges, le PS perd un représentant au Conseil national. En 2015, le parti avait gardé dans son escarcelle ce siège un peu branlant et il espérait bien faire de même en 2019. Mais c’est raté. Et de loin. En quatre ans, le PS a perdu cinq points de pourcentage, probablement au profit des Verts et d’Ensemble à gauche.



Du coup, à Berne, la délégation rose ne sera composée que de la sortante, Laurence Fehlmann Rielle, et du député et représentant des locataires Christian Dandrès, qui succède dans ce rôle à Carlo Sommaruga. Et du coup, alors que la gauche progresse globalement, le PS fait malgré tout un peu triste mine: «Pour nous, c’est quand même une déception, relève ainsi le candidat Romain de Sainte Marie. Nous partageons avec les Verts une base commune qui est très fluide et après des résultats Verts plutôt mauvais en 2011 et 215 et meilleurs pour nous, le balancier se retourne.» Et de marteler que la Justice sociale est inséparable des futures réformes écologiques à faire passer.



Survivante de la vague Verte, Laurence Fehlmann Rielle s’interroge aussi sur ce rééquilibrage alors «que les thèmes de santé, des assurances maladie et sociale, qui sont portés par le PS, apparaissent parmi et même souvent en tête des préoccupations des électeurs». Mais peu importe, l’essentiel pour l’élue, «c’est que maintenant à Berne, nous ne serons plus à la merci de la majorité du PLR et de l’UDC. Après une législature immobile, il est vraiment temps que les préoccupations des citoyens se fassent entendre.»

Aux États, la situation est différente, puisque le PS reste fermement accroché à son siège avec Carlo Sommaruga. La sortante Liliane Maury Pasquier ne dissimule pas son plaisir: «Le bon résultat du PS et des Verts indique que le travail accompli durant les dernières législatures est validé par les électeurs.»

Marc Bretton