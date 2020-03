Le Country club de Bellevue a été vendu

Il a encore fallu presque un mois pour serrer les derniers boulons contractuels de cette transaction. L’opération ne sera finalisée qu’au mois d’avril mais c’est bel et bien le géant anglais David Lloyd Leisure (DLL) qui a racheté le Geneva Country Club (GCC) de Bellevue. Le prix de vente n’a pas été dévoilé mais l’acheteur a annoncé dans un communiqué vouloir investir 9 millions d’euros (environ 9,6 millions de francs) dans le développement du site.

Le GCC appartenait à la femme d’affaires et navigatrice Dona Bertarelli. Les 35 collaborateurs du site vont rejoindre un vaste réseau, DLL se considérant comme l’un des acteurs majeurs de la branche. Le GCC devient ainsi le 124e club du groupe britannique. Selon cette société, ce centre de sport et de bien-être «offre une pluralité d’infrastructures comprenant onze courts de tennis, une salle de fitness, un parcours de golf et un grand espace spa. Il a été rénové en 2017.»

Pendant que le GCC subissait son lifting, DLL rachetait un autre club de la région, situé juste à la frontière franco-genevoise, route de Thonon, à Veigy-Foncenex. Les Britanniques ont ensuite investi près de 6,5 millions de francs dans ce site, le City Green Sport and Health Club.

Avec l’acquisition du GCC, le groupe anglais pose ses baskets dans le lucratif marché suisse. DLL souligne posséder 24 clubs à l’international: en Hollande, Belgique, Espagne, Irlande, Italie et France. Mais, en y exploitant une centaine de sites, la Grande-Bretagne demeure son principal marché. Globalement, cette chaîne emploie 8600 collaborateurs et peut compter sur 660'000 membres.

Le rachat du club de Bellevue intervient juste après une acquisition importante réalisée en janvier. DLL exploite désormais les huit sites sportifs du Meridian Spa & Fitness Group. Cette chaîne allemande est présente à Hambourg, Berlin, Kiel et Francfort, où elle s’enorgueillit de proposer notamment une terrasse panoramique de 1500 m² avec vue sur les gratte-ciel de la métropole financière de Hesse.