Couacs en série à la protection civile

Du jamais-vu depuis la Seconde Guerre mondiale. À Genève, la protection civile mobilise chaque jour près de 450 personnes dans la lutte contre le coronavirus. Ces miliciens – réformés de l’armée – offrent un appui à des institutions (HUG, Imad), livrent des repas aux personnes âgées ou gèrent les lieux d’hébergement pour les sans-abri avec la Ville de Genève. Un déploiement considérable qui ne se fait pas sans accroc.

La planification connaît des défaillances, et les mesures d’hygiène et de distanciation sociale ne sont pas toujours respectées, d’après les témoignages recueillis par la «Tribune de Genève». L’État souligne pourtant qu’il transmet «les consignes de l’OFSP» aux différentes organisations de protection civile (ORPC).

Contacts rapprochés

Georges* a été appelé la semaine dernière par l’ORPC Genève-Ville. «Les déplacements se faisaient dans des fourgons à six personnes. Les deux mètres de distance n’étaient pas respectés», raconte-t-il. Des contacts rapprochés également inévitables quand il a fallu monter du mobilier destiné aux sans-abri. «Et nous n’avions pas de masque.»

L’ORPC Genève-Ville a établi son poste de commandement dans l’abri du parc Bertrand, à Champel. Lors de chaque entrée en service, la température des astreints est contrôlée. Un maximum de huit personnes est autorisé par salle. S’il y en a davantage, la réunion ne peut durer plus de quinze minutes. «Or, nous étions souvent plus, parfois pendant près d’une heure», rapporte Elia*, mobilisé il y a quelques jours.

Manque de matériel

Elia poursuit: «Lorsque nous nous retrouvions à la cafétéria, nous devions être en principe un par table de six. Mais personne ne respectait cela. Personne, non plus, ne veillait à faire respecter cette consigne.» Il s’étonne aussi que les déjeuners aient été servis «sans gants». Dans plusieurs abris PC, où étaient hébergés des sans-abri jusqu’à cette semaine (le dispositif est désormais centralisé à la caserne des Vernets), les astreints ont souvent dû faire «sans masque, sans gants, sans assiette pour les repas», raconte Victor*.

La pénurie de masques est mondiale. Les problèmes de ravitaillement initiaux seraient en passe d’être résolus. Pour le reste, l’État explique qu’il «coordonne les missions et conduit le dispositif en ordonnant les commandements des ORPC». «De ce fait, il appartient au commandement régional ou communal de diriger ses troupes», précise Laurent Paoliello, chargé de la communication au Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé. À l’ORPC Genève-Ville, on explique que «le maximum est fait pour préserver les gens». La mise en marche a pris «un peu de temps», en raison de la lourdeur du dispositif, mais il n’y a pas eu de «dysfonctionnement».

Ce manque de précautions et d’instructions aurait toutefois conduit des miliciens à ne plus se représenter, de peur de «mettre en danger» leurs proches. Interrogé, l’État ne dit pas combien d’astreints ont été testés positifs au Covid-19 dans l’exercice de leurs fonctions. À l’ORPC Genève-Ville, la plus grande du canton, «aucun cas» n’aurait été décelé jusqu’ici.

Besoins évolutifs

D’autres témoignages font état de problèmes de planification. Depuis le courrier de «mobilisation générale» intimant les astreints à se «tenir prêts», les convocations peuvent arriver par téléphone, par SMS ou par courrier. Elles sont parfois contradictoires. Un milicien raconte ainsi avoir été convoqué à 8h pour un engagement, alors qu’il venait de finir une nuit de garde dans un abri.

Philippe*, lui, a appris qu’il était mobilisé par téléphone. Pour combien de temps? Impossible de le savoir. Pour faire quoi? Idem. Mais on lui demande s’il veut une confirmation par SMS. Il décline. Trois minutes plus tard, il reçoit la convocation par SMS. «Sur place, nous étions sept à faire un travail pour lequel trois personnes auraient été largement suffisantes, rapporte Philippe. Et du coup, nous nous retrouvions à plusieurs dans une toute petite cuisine.» Selon lui, «la PC a toujours eu un immense problème de calcul des effectifs». Cela expliquerait en partie l’image négative renvoyée par l’institution. À l’armée, «on court pour attendre et on attend pour courir», dit-on; à la PC, «on doit faire la petite pause car après il y a la grande pause».

À l’ORPC Genève-Ville, on relativise. Seul le commandement dispose d’une «vision d’ensemble». Les besoins sont fixés par les institutions et validés par l’État. Il arrive que de nouvelles missions soient attribuées «en urgence». Le planning est établi par des miliciens et non par des professionnels. Il faut avoir une marge en cas de non-réponse à une convocation, ajoute le commandant. Il rappelle qu’il s’agit d’une milice et que la PC «fait ce qu’elle peut avec les moyens qu’elle a».

* Identité connue de la rédaction