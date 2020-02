Coronavirus à Genève: ce qu'il faut retenir

«Il est interdit d’organiser des manifestations publiques ou privées accueillant plus de mille personnes simultanément.» Le Conseil fédéral a pris vendredi matin cette décision pour contrer la propagation du coronavirus (Covid-19). Elle tient en quelques lignes. Et soudain, dans un pays que l’on dit si lent à bouger, c’est toute une série de conséquences qui déboulent en cascade, sans qu’on puisse à ce jour en mesurer l’ampleur.

Lire également notre éditorial: «Face au virus, l’impossible choix»

Pour Genève, la mesure touche avant tout le Salon de l’auto, dont l’édition est purement et simplement supprimée. Mais d’autres manifestations sont touchées. Des spectacles ont été ou seront annulés, comme celui hier soir de l’humoriste Marina Rollmann au Théâtre du Léman. Le match de hockey entre Servette et Lausanne s’est joué hier à huis clos. Tous les matches de la Swiss Football League ont été reportés.

Les Saturnales, la grande soirée des étudiants en médecine qui devait se tenir le jeudi 5 mars, ont, elles aussi, été annulées. Au Grand Théâtre, l’opéra «Les Huguenots» devait être joué hier soir, mais devant mille spectateurs au maximum. Le Conseil fédéral a édicté cette mesure jusqu’au 15 mars. On imagine qu’elle sera reconduite.

Clientèle internationale

Ce seuil de mille personnes a été défini par la Confédération car il permet d’intégrer les grandes manifestations qui attirent une clientèle internationale. Une manière de limiter la contagion. Mais elles ne sont pas les seules visées. En dessous de cette limite, «les organisateurs doivent, en collaboration avec les cantons, évaluer les risques pour déterminer s’ils peuvent ou non organiser leur manifestation», indique l’ordonnance.

Les cantons se trouvent dès lors en première ligne. Hier après-midi, le Conseil d’État a tenu une conférence de presse pour faire le point. «La situation n’est pas alarmante pour l’essentiel de la population, mais elle nécessite des mesures», a souligné son président, Antonio Hodgers.

Le gouvernement ne compte pas interdire les manifestations rassemblant moins de mille personnes. «Mais nous ne pouvons qu'inviter les organisateurs à les repousser ou à les annuler», a déclaré Mauro Poggia, conseiller d’État chargé de la Santé.

Ce dernier ajoute un élément fondamental dans la lutte contre la propagation du virus: la «responsabilité personnelle de chacun». En clair, il invite les personnes les plus vulnérables à ne pas fréquenter les grands rassemblements, voire à éviter toute situation de promiscuité.

Si les grands rassemblements sont interdits, pourquoi ne pas en faire de même avec les grands magasins, les centres commerciaux, les gares voire les entreprises? «La décision relève du Conseil fédéral, répond Mauro Poggia. Il est vrai qu’il y a une marge d’appréciation. Le critère des visiteurs étrangers compte dans le calcul. Après, c’est une question de savoir où on place le curseur.» En clair, le niveau de gravité ne justifie pas de prendre des mesures plus invasives en l’état.

Le magistrat rappelle toutefois que dans les gares ou les centres commerciaux, les gens sont davantage en mouvement que dans une salle de concert, ce qui réduit le risque. Les écoles échappent aussi à ces restrictions, mais des mesures supplémentaires ont été prises (lire ci-dessous).

Trois cas à Genève

Genève comptait vendredi soir trois personnes infectées. Le premier cas a été annoncé jeudi. Il s’agit d’un homme de 28 ans qui a passé quelques jours à Milan. «Il se porte bien et commence à s’ennuyer dans sa salle d’isolement à l’hôpital», a indiqué le médecin cantonal, Jacques-André Romand.

Vendredi, deux autres cas ont été enregistrés. Un Italien de 55 ans a été détecté, lui aussi à son retour d’Italie. Dans un premier temps, il a été mis en quarantaine préventive à son domicile dans l’Ain car il présentait de très faibles symptômes. Il a finalement été hospitalisé, sans que son état de santé ne s’aggrave. L’homme travaille dans une organisation internationale. Les quelque 300 collaborateurs de cette dernière ont fait l’objet d’examens et l’employeur les autorise à travailler depuis la maison.

Le troisième cas concerne une jeune femme née en 1992 qui, elle aussi, a réalisé un séjour en Italie. Le médecin cantonal se réjouit de la réaction rapide de ces trois patients, ce qui permet d’optimiser la recherche des personnes avec qui ils ont été en contact. Il rappelle par ailleurs qu’il n’y a pas pour l’heure de foyer infectieux à Genève.

Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de l’épidémie. «Nous suivons la situation au jour le jour et avons mis en place une veille pour le week-end», a annoncé le président du Conseil d’État.

Ce dernier espère que les Genevois adopteront les bons comportements, aussi bien pour se protéger eux-mêmes que pour ne pas engorger le système de soins (lire ci-contre). Ce dernier est susceptible d’être adapté selon la situation.

Le virus touche aussi la France voisine. Six cas ont été déclarés à La Balme-de-Sillingy, une petite commune de Haute-Savoie, à 40km de Genève. La crèche du village a été fermée.

Billets remboursés

La fermeture du Salon de l’auto a sonné comme un coup de tonnerre. La manifestation était susceptible d’accueillir 600'000 visiteurs. «Les billets achetés par les visiteurs seront remboursés», a annoncé Maurice Turrettini, le président du salon, sans détailler les modalités du remboursement.

L'édition est entièrement annulée. Il n'y aura pas de journée de presse, puisque celle-ci attire plus de mille personnes. Il n'a pas été possible non plus de déplacer la manifestation à un autre moment de l'année. «C'est trop complexe, des milliers de personnes travaillent pour ce salon», a indiqué Olivier Rihs. La prochaine édition aura donc lieu en mars 2021.

L’impact économique d’une telle annulation est loin d’être négligeable puisqu’on évalue ses retombées à près de 250 millions de francs. La perte pour les hôteliers est particulièrement importante, le salon étant un moment fort de leurs activités.

La fondation du Salon pourrait aussi se trouver devant des difficultés financières, a reconnu son président. Étant donné l’intérêt que les exposants ont manifesté cette année (ils étaient plus de 160), ce dernier est convaincu que le Salon de l’auto a l’avenir devant lui. La preuve en mars 2021, une fois le virus oublié.

Le point sur les manifestations sportives

Football Tous les matches prévus ce week-end, soit ceux de Super League, de Challenge League, de Promotion League et de 1re Ligue, sont reportés. De même que les quatre rencontres de Coupe de Suisse de la semaine prochaine. Pour les matches des deux week-ends suivants, la Swiss Football League informera au cours de la semaine prochaine

Hockey sur glace Tous les matches de National League et de Swiss League auront bien lieu mais à huis clos ce week-end. Il n’est donc aujourd’hui pas certain que les play-off commencent la semaine prochaine. Quant au championnat du monde de Zurich et Lausanne, la situation est constamment réévaluée.

Basketball Les rencontres au programme du week-end sont maintenues mais le club recevant ne pourra pas accueillir plus de 1000 personnes. Ainsi, le derby entre les Lions de Genève et Pully/Lausanne se déroulera comme prévu mais seules les mille premières personnes présentes seront autorisées à entrer.

Volleyball Les mêmes exigences ont été fixées pour l’acte IV du quart de finale des play-off entre le LUC et Chênois, samedi à Dorigny. Twirling Les championnats de Suisse, qui devaient avoir lieu ce week-end au Vieux-Moulin à Lausanne, ont été annulés. Genève Seuls des championnats cantonaux de petite envergure et quelques petites courses populaires sont au programme d’ici au 15 mars. Leur organisation nécessite toutefois les approbations des autorités genevoises et du médecin cantonal. A.B