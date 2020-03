Le Conseil d’Etat en piste pour défendre les bilatérales

«Le Conseil d'État s’oppose résolument» à l’initiative UDC «Pour une immigration modérée» qui sera soumise au peuple le 20 mai. L’annonce est passée sous le radar de la presse mercredi. Mais le message, voté à l’unanimité et expliqué par un gouvernement in corpore, n’est pas anodin: ce n’est pas si souvent que le Canton intervient sur une votation fédérale. C’est arrivé en 2014 contre l’initiative sur l’immigration de masse, contre l’initiative sur les juges étrangers et plus récemment pour la norme pénale contre l’homophobie, des projets souvent soutenus ou inspirés par l’UDC.

Quel est le problème cette fois? «En voulant mettre fin à l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union, l’initiative porte atteinte aux conditions essentielles de la prospérité du pays, assure le président vert du Conseil d'État, Antonio Hodgers. C’est mettre en question les relations bilatérales qui ouvrent à la Suisse le marché intérieur européen.» Y compris ajoute le ministre de l’économie Pierre Maudet (PLR) l’accès aux pôles de recherche si importants pour l’Université.

À une initiative centrée sur les conséquences jugées néfastes de la libre circulation des personnes, le gouvernement répond en mettant en exergue les avantages économiques au sens large des accords bilatéraux. Pas question, selon lui de séparer un aspect de l’autre. D’autant moins que le canton est dépendant de la main d'œuvre étrangère. Pierre Maudet rappelle «qu’avec une population active de 240 000 personnes et 300000 postes de travail, Genève a besoin de libre circulation des personnes pour faire fonctionner de nombreux secteurs», par exemple, le bâtiment, le commerce, l’hôtellerie-restauration, l’agriculture ou la santé.

«L’économie ne pourrait pas tourner en s’appuyant uniquement sur la main d'œuvre locale, confirme Mauro Poggia (MCG). Sous réserve d’une «prise de conscience qu’il ne faut pas aller chercher inutilement ailleurs des collaborateurs disponibles et de l’application des mesures d’accompagnement», les bilatérales seraient positives et l’acceptation de l’initiative UDC «dévastatrice». Un avis partagé par Thierry Apothéloz (PS) qui insiste sur la nécessité de combattre en parallèle le travail au noir.