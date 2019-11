Le Conseil d'État genevois recule face à la grogne syndicale

Le gouvernement genevois aura donc décidé de reporter la présentation de son nouveau système de rémunération de la fonction publique, connu sous l’acronyme «SCORE». Une réforme qui vise – dans les grandes lignes – à simplifier le nombre de fonctions type au sein de l’administration et des entités parapubliques (TPG, HUG, etc.) et à réévaluer le salaire des quelque 50 000 fonctionnaires que dénombre le canton.

Outre la présentation de la réforme le 13 novembre à ses partenaires sociaux, le Conseil d’État souhaitait aussi offrir la possibilité à ses employés de pouvoir calculer leur future rémunération, si elle devait à changer. Cela n’aura pas été possible. Mercredi, en fin d’après-midi, c’est par un e-mail envoyé à tous les collaborateurs de l’État que l’exécutif a annoncé le report de ces communications.

«La dernière chance», pour la responsable des Finances genevoises

Simple pas en arrière pour mieux sauter? Cela y ressemble. Sauf que le saut pourrait être fatal au projet soutenu par le gouvernement genevois et sa responsable des Finances, Nathalie Fontanet. La libérale-radicale, elle, dit y croire encore. «Nous pouvons nous permettre de prendre encore trois ou quatre mois sachant que ce projet a un lourd historique derrière lui. Il faut aujourd’hui se donner toutes les chances d’obtenir un soutien le plus large possible. Et des chances, il ne nous en reste peu, c’est même la dernière.»

La magistrate a-t-elle le sentiment que, quelle que soit la teneur de la réforme qu’elle présentera, le Cartel intersyndical y sera idéologiquement opposé? «Je me refuse de croire à cela. Même si je suis consciente qu’il y aura toujours des oppositions.»

Il s’agit là d’une petite victoire pour le Cartel intersyndical. Réunis en assemblée générale mardi soir, ses membres avaient «exigé» du Conseil d’État qu’il «supprime toutes les séances d’information» prévues, arguant que le projet SCORE demeurait «opaque» et que les travaux n’étaient pas, à ce jour, aboutis. «Le Conseil d’État s’est rendu compte qu’il lui était impossible de nous présenter ce projet dans les temps. Reste que sur les fondamentaux (ndlr: de cette réforme), nous ne sommes pas d’accord», assène Fabienne Payré, membre du bureau du Cartel intersyndical. Ce dernier avait appelé à manifester le 5 décembre. «En l’état, cet appel demeure toujours valable», avance la syndicaliste. Le Conseil d’État, lui, planche sur cette réforme depuis près d’une dizaine d’années.