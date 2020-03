Le Conseil des droits de l'homme prend des mesures de prévention du coronavirus

Le Conseil des droits de l'homme au Palais des Nations de Genève prend à son tour des mesures dans le cadre de la prévention de l'épidémie de coronavirus. L'ambassadrice d'Autriche et présidente de l'institution, Elisabeth Tichy-Fisslberger, a déclaré au début de la réunion du Conseil des droits de l'homme ce mardi matin qu'une réunion élargie avec les coordinateurs régionaux, l'ONUG et le pays hôte, la Suisse, a discuté des derniers développements de la situation COVID-19 et de ses implications sur la session actuelle du Conseil des droits de l'homme.

Le Bureau a été informé par l'ONUG que le Canton de Genève et l'ONU ne voient aucune raison d'annuler la session actuelle du Conseil des droits de l'homme, pour autant que certaines mesures soient mises en œuvre. Cependant, les séances plénières sont déplacées vers la salle de l'Assemblée, ce qui permet un espacement adéquat entre chaque délégation. Les délégations sont invitées à être présentes dans la salle plénière avec un maximum de deux délégués les sièges vides entre les délégations ne doivent pas être utilisés.

Des dispositions sont prises pour assurer la diffusion sur le web depuis la salle de l'Assemblée et les délégués qui n'assistent pas aux réunions plénières seront encouragés à suivre les réunions par webcast. Le bureau continuera à discuter des meilleures options pour le processus d'adoption à la fin de la session puisque la salle de l'Assemblée ne prévoit pas le vote électronique. Les consultations informelles continueraient à être déplacées dans des salles plus grandes qui permettent un espacement adéquat entre les délégués et devraient être suivies par deux représentants par délégation au maximum.

Le Secrétariat organiserait le dépôt électronique des résolutions afin d'éviter les files d'attente devant le bureau de dépôt. L'ONUG fournira des désinfectants pour les mains à l'entrée de la salle de l'Assemblée. Les délégués sont invités à suivre les mesures sanitaires recommandées par l'ONUG, à savoir s'abstenir de se serrer la main, se laver fréquemment les mains soit avec de l'eau et du savon, soit avec les désinfectants pour les mains qui seront mis à disposition par l'ONUG.

Tout délégué présentant des symptômes tels que fièvre ou toux ne doivent pas assister aux réunions. Avec l'accord du Conseil, les mesures proposées seraient appliquées à partir d'aujourd'hui, le 10 mars à 15 heures.