Congés spéciaux pour cadres surmenés

Les Services industriels veulent soigner leurs 122 cadres. En août, le conseil d’administration de l’entreprise publique a décidé d’offrir à ceux d’entre eux justifiant au moins cinq ans d’ancienneté la possibilité de prendre un mois de congé tous les cinq ans, outre leurs congés habituels, afin «de se former, de se ressourcer», explique Isabelle Dupont Zamperini, porte-parole de l’entreprise. «Le Conseil d'État doit encore se prononcer pour ce changement», précise-t-elle.

La mesure intervient dans la foulée de la remise à plat des salaires et des fonctions de l’entreprise pour limiter les écarts salariaux (écart maximum de 1 à 6). Intervenu en 2018-2019, ce changement aurait provoqué un écrasement de la courbe salariale en haut de l’échelle.

«Parmi les nombreuses mesures de compensation proposées par la direction en août, ce mois de congé est la seule qui ait été acceptée par la commission du personnel, indique la secrétaire syndicale du SIT Françoise Weber. Nous considérons, somme toute, que les cadres peuvent aussi être victimes de surmenage. Alors si on peut agir de manière préventive pour éviter des absences…»

Selon l’entreprise, ce congé supplémentaire fait partie d’une stratégie visant à «renforcer l’attractivité des fonctions d’encadrement, prévenir les risques d’épuisement professionnel inhérents aux positions d’encadrement. Il s’agit enfin d’augmenter la performance de l’entreprise sans passer par l’outil salarial.»

Faible taux d'absence

Mais les SIG notent aussi que le taux d’absentéisme en leur sein est bas, d’environ 5%, donc en dessous de la moyenne d’entreprises analogues, ce qui limite un peu la portée de l’argument. Par ailleurs, le coût de la mesure est évalué à 395000 francs si tous les cadres prennent le congé offert.

Pour l’entreprise, il faut agir, car la concurrence existe et les salaires des cadres seraient en dessous de ceux qui seraient versés par les entreprises du secteur. «Nos cadres sont régulièrement contactés par des entreprises concurrentes», confirme un membre du conseil, qui cite en exemple le récent départ pour le Valais d’un membre de la direction, le directeur des réseaux de distribution.

Les conditions à l'Etat

Les SIG ne sont d’ailleurs pas la seule entreprise publique à bichonner ses cadres. Depuis 2015, les HUG versent un «14e salaire» aux médecins cadres et le Département des finances fait de même avec certains spécialistes. En revanche, le 14e salaire a été aboli en 2015 pour les autres cadres de la fonction publique.

Plus largement, l’État cantonal connaît aussi une forme de congé sabbatique. Mais ses conditions sont bien différentes de celles offertes aux cadres des SIG: le règlement sur le personnel permet en effet aux fonctionnaires, «si la bonne marche du service le permet», de demander un congé sans traitement d’un an, «renouvelable trois fois au cours d’une carrière et à des intervalles de quatre ans au minimum». Le fonctionnaire est assuré de retrouver un emploi à l’État, mais pas forcément son ancien poste. La convention collective de La Poste prévoit également cette mesure.

Selon les données de l’Office du personnel de l’État, la mesure est peu utilisée; 39 fonctionnaires se sont ainsi mis en congé en 2018, contre 54 en 2017 et 51 en 2016 sur plus de 17000 personnes au sein de l’administration.

Prudence dans le privé

Dans le privé, les congés sans solde ne sont pas un droit. S’ils sont accordés, il est vivement recommandé d’établir une convention mentionnant les dates du congé et les modalités de retour. Cette convention ne protège naturellement pas d’une résiliation du contrat de travail pendant la durée de ces absences spéciales.