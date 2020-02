Des conflits de travail portés en justice à Veyrier

Que se passe-t-il depuis quelques mois au sein de l’administration de la Ville de Veyrier? Selon nos informations, la justice genevoise et la Cour des comptes ont été saisies ces dernières semaines pour se pencher sur une situation dénoncée ainsi par des employés: déficit en personnel, surmenage, absentéisme, vague d’arrêts maladie, blâmes, démissions et licenciements (opérés ou annoncés) d’employés et de cadres en place depuis très longtemps. Ces dégradations du climat de travail se limitent-elles à des cas isolés? Ou à un nouveau style de management pesant sur la soixantaine de collaborateurs communaux? Aux différentes instances alertées de trancher.

Les juges de la Chambre administrative, saisis de trois dossiers depuis l’été 2019, viennent par exemple de recevoir un recours de l’ancien numéro 2 de la Commune, qui s’est vu signifier son licenciement fin janvier. Engagé il y a quinze ans, l’homme aurait accumulé des centaines d’heures supplémentaires ces dernières années. Malade depuis six mois, il cumule aujourd’hui les nuits sans sommeil. L’an dernier, l’homme s’est vu reprocher son manque de management et de leadership. Mais ce cadre a dû composer, dans son service, avec des absences répétées et des surplus de travaux liés à des grands projets, notamment celui du Grand-Salève (près de 100 millions de francs d’investissement pour une piscine, une clinique, une école, une salle communale notamment) ou encore les Grands-Esserts.

Également en congé maladie depuis de longs mois, un collaborateur, employé dans un autre service, aurait même tenté de se suicider. Il y a un an, il lui a été reproché notamment d’avoir mal parlé à des subordonnés, ce qui lui avait valu un blâme, qu’il a entrepris de contester en justice. Il a perdu sa fonction et toute autorité hiérarchique. Comme le relève un arrêt en ligne depuis la semaine dernière, il réfute toute violation de ses devoirs de service.

Aujourd’hui, pour les mêmes motifs, le Conseil administratif lui a signifié qu’il souhaitait le licencier, alors qu’il est encore en arrêt maladie. La Cour de justice a suspendu la procédure, conformément à la demande de son avocat (et ancien maire de la commune), Me Thomas Barth, qui défend deux employés.

Cas de figure et décision judiciaire similaires pour un autre collaborateur du même service, également sanctionné. Défendu par Me Timothée Bauer, l’homme, qui a perdu 18 kilos, n’est plus retourné au travail depuis plusieurs mois. Travaillant depuis trente ans pour la Commune, il dénonce, comme son collègue, une dégradation des relations de travail, notamment en raison d’un manque d’effectifs et d’un absentéisme chronique. Ces deux hommes, qui s’estiment victimes d’une cabale de la hiérarchie contre l’ancienne génération, fustigent les violations de leurs droits dont ils indiquent avoir été les victimes.

Avocats de la Commune, Mes François Rod et Patrick Hunziker représentent la Municipalité dans deux de ces affaires: «La Ville de Veyrier ne commente pas des procédures disciplinaires en cours, a fortiori lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à un quelconque arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice sur le bien-fondé ou non d’une quelconque sanction.»