Le confinement peut être conciliateur

A l’Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF), le travail ne manque pas. Son équipe thérapeutique, forte d’une dizaine de spécialistes, n’a pas cessé de suivre pour la plupart à distance les familles et les couples depuis le début du confinement. Des solutions, ils sont là pour en trouver avec leurs interlocuteurs, couples, parents, enfants, confrontés à des situations nécessitant une aide extérieure expérimentée. Le directeur de cette institution fondée en 1946, Benoît Reverdin, constate que la situation actuelle se révèle propice à des changements inattendus.

«En tant que thérapeute de famille nous savons que c’est lorsque les familles sont hors de leur état d’équilibre habituel, qu’elles peuvent se montrer créatives pour faire face à des situations difficiles. La pandémie est propice à un dialogue utile et profitable», explique le thérapeute. «Je suis agréablement surpris de voir que les familles que nous avions en suivi avant le confinement trouvent souvent des solutions originales afin de s’adapter à cette nouvelle situation.»

Benoît Reverdin et ses collègues ont remarqué qu’une composante nouvelle s’est invitée dans le vécu des gens qui les consultent: l’angoisse de mort. Celle de leurs proches ou la leur. «Cet élément amène les consultants à se questionner sur le sens de leur vie et la qualité des relations qu’ils entretiennent dans leur famille ou leur couple», détaille le directeur de l’OPCCF.

«Lorsque le bilan est positif, les consultants trouvent souvent des solutions intéressantes pour repenser leurs liens familiaux. Lorsque le bilan est négatif, les relations familiales deviennent beaucoup plus tendues et des projets de séparation peuvent alors émerger dans une période où ceux-ci sont très difficiles voire impossibles à mettre en oeuvre. Un autre aspect nous semble également se manifester fréquemment en cette période de pandémie, c’est la réactivation de deuil ou d’expériences stressantes, angoissantes ou traumatisantes. Dans ces situations, nous tentons d’aider nos consultants à identifier pour eux-mêmes ou chez leurs proches ces réactions inattendues, qui peuvent générer de vives tensions. Une prise de distance par rapport à ce type de réactivation peut aider les membres des familles à mieux se comprendre ».

D’autres problématiques sont sources de préoccupations. Ce sont les situations qui étaient déjà conflictuelles avant le confinement actuel et dont les tensions sont exacerbées par l’enfermement. «Les conflits peuvent alors déborder dans la violence et les enfants assistent au quotidien à des scènes auxquelles ils ne devraient pas être confrontés. Ces familles doivent faire appel à des aides extérieures.»

Récemment le coronavirus a commencé à faire peser sur les familles des formes de culpabilité: crainte d’avoir contribué à transmettre le virus à un conjoint ou un parent décédés, regret de ne pas avoir pu l’accompagner dans ses derniers moments, de ne pas avoir pu lui rendre hommage par une cérémonie. «Nous avons été amené à dialoguer avec eux pour les aider à pallier ce défaut de rite de départ», précise le thérapeute.«Il y a par ailleurs, des expériences encourageantes avec les jeunes, poursuit-il. Certains qui résidaient ailleurs sont revenus au foyer et les tensions qu’ils avaient avec leurs proches ont cessé dans ce contexte si extraordinaire. D’autres n’ont pas cette chance et les besoins de consulter sont nombreux. Sans parler des familles dont les ressources financières sont menacées et qui auront besoin d'aides sociales au sortir de cette crise.»

OPCCF: tél. 022 311 82 11 www.opccf.ch