Confignon, la petite commune qui deviendra ville

L’actuel maire de Confignon Dinh Manh Uong l’annonçait déjà en 2015 dans nos colonnes: «Les finances sont clairement l’enjeu majeur des prochaines années.» Pas de changement de ce côté-là. Le Conseil administratif (CA) s’apprête, par contre, à changer de visage. Le PDC Dinh Manh Uong se retire de l’Exécutif, estimant «qu’il est temps de laisser la place aux jeunes», après trois législatures. La PLR Sylvie Jay ne se représente pas non plus.

Sur les trois conseillers administratifs, seule Elisabeth Gabus-Thorens (groupement Voix de gauche-PS-Verts) est candidate. «J’ai hésité à me représenter, mais mes collègues s’en allant, et le poste de secrétaire général étant depuis octobre réparti entre trois personnes, j’estime qu’il était important pour le CA d’avoir quelqu’un qui a la mémoire des dossiers. Je souhaiterais mener à bien les projets sur lesquels je travaille depuis neuf ans», explique-t-elle.

Dans la course à l’Exécutif, on trouve également le ticket «Unis pour Confignon PLR-PDC» avec Nathalie von Gunten-Dal Busco, au Conseil municipal depuis 2015, et Xavier Francey, qui siège au délibératif de la commune depuis le mois de novembre.

La nouveauté de ces élections, c’est l’arrivée de «Demain Confignon». L’association d’habitants veut se distancier des forces politiques en place et présente comme candidate au CA l’ex-PDC Elisabeth Uldry Frossard. «Ce groupement est une surprise qui risque d'ébranler un peu l’équilibre «parfait» actuel, confie Nathalie von Gunten-Dal Busco. Au Conseil municipal, six candidats Voix de gauche, six PLR, six PDC et un MCG siégeaient jusque-là.»

En plus de la mobilité et de l'environnement, ce sont les questions liées aux futurs quartiers des Cherpines et du Vuillonex qui jalonneront la législature. La population devrait tripler d’ici à 2035 pour atteindre 12000 habitants. La Commune fait des efforts importants mais reste endettée à hauteur de 22 millions de francs depuis la construction du quartier de Cressy et elle devrait investir au moins 42 millions de francs dans les équipements et espaces publics obligatoires des quartiers à venir.