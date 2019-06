Condamnés avec sursis pour avoir enlevé et séquestré un enfant

En écoutant le réquisitoire du Ministère public, les accusés sont atterrés. «Les faits sont graves, n’en déplaise aux prévenus qui minimisent leurs agissements, assène la procureure. Ils relèvent de la séquestration et de l’enlèvement d’un enfant de 12 ans.» Elle réclame 15 mois de prison ferme pour chacun. Paul*, 43 ans, se prend la tête dans les mains; le regard de son copain Jean-Pierre* fixe le vide… Deux jours plus tard, à l’heure du verdict, le juge du Tribunal de police leur accordera le sursis. Mais un très long sursis, d’une durée de 5 ans!

Comment en est-on arrivé là? Les deux hommes reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, sans admettre vraiment leur gravité. Ce 27 juillet 2017, ils partent en voiture pour aller rechercher le vélo de Jean-Pierre, qui a été volé. Ils ne trouvent pas le vélo, mais finissent par tomber sur le voleur. Qui n’est autre que ce gosse de 12 ans. Lequel leur avoue son forfait. Après, ça se gâte…

Poignets ligotés, côte cassée

«Ils ont voulu se faire justice, estime la procureure. Ils sont en fait allés chercher le voleur, pas le vélo. Ils ont voulu lui donner une leçon, mais elle a mal tourné.» L’enfant a en effet été rudoyé. Il s’en tirera avec une côte cassée. De plus, le duo lui ligote les mains dans le dos, avant de le faire entrer de force dans le véhicule.

Direction le port genevois où ils travaillent. Il est à moins de cinq minutes. Là, ils libèrent les poignets de l’enfant et le sortent de la voiture, avant d’appeler la police. Mais pour la procureure, ces minutes-là sont de trop: «Tous les éléments de la séquestration et de l’enlèvement sont réunis. Et il n’y a pas de doute sur la violence et les menaces. Rien ne peut justifier un tel comportement de la part de deux adultes.»

Sur le conseil de la police?

Auparavant, le juge a tenté de comprendre pourquoi les accusés avaient agi de la sorte: «Pourquoi avez-vous emmené l’enfant au port, plutôt qu’au poste de police?» a-t-il demandé à chacun séparément. Leur réponse a été sensiblement la même.

En cet été 2017, au port, les déprédations se succèdent. Bateau coulé, début d’incendie à bord, paddle abandonné au large, vols, salissures de toutes sortes… Les utilisateurs et les professionnels qui travaillent là, dont nos deux prévenus, sont excédés. «On était débordés, explique Paul. Mais la police du lac nous disait qu’elle ne pouvait rien faire, qu’elle arrivait toujours trop tard quand on la prévenait.» Pourquoi la police du lac, et pas celle du poste qui se trouve dans la commune, s’enquiert le juge? «Parce que quand on travaille dans un port, on a en général affaire à la police du lac, on se connaît bien», répond Jean-Pierre.

Ce sont même des policiers, assurent les deux copains, qui leur ont conseillé d’agir comme ils l’ont fait. «Ils nous ont dit que si on mettait la main sur l’un ou l’autre des auteurs des déprédations, il fallait l’arrêter, alerter la police et le retenir le temps qu’elle intervienne.» Paul précise: «Nous, on ne voulait pas faire de mal au gosse, juste lui faire un peu peur.» Jean-Pierre nuance: «Le sensibiliser, par rapport aux vols qu’il avait commis…»

À la barre, deux témoins sont venus dire tout le bien qu’ils pensent des deux prévenus, des hommes toujours prêts à donner des coups de main et qui ont l’habitude de travailler avec les jeunes.

L’article 218 invoqué

Les avocats des accusés, Mes Xavier-Romain Rahm et Mario Brandulas, ont rappelé que l’enfant et ses parents ont retiré leur plainte en octobre 2017. Ils ont chacun plaidé l’acquittement de leur client, sur la base de l’article 218 du Code de procédure pénale. Que dit-il? En substance, que lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne.

Le juge ne les a pas suivis sur cette voie. Car pour que les conditions de l’article 218 soient remplies, encore faut-il prendre le fautif en flagrant délit, ce qui n’a pas été le cas. Il a donc rendu un verdict de culpabilité pour séquestration et enlèvement. Pour lui aussi, la faute des prévenus est lourde. Mais il prononce des peines assorties d’un délai d’épreuve: 10 mois de prison avec un sursis de 5 ans pour Paul, 14 mois avec le même sursis pour Jean-Pierre. «De longs sursis qui, je l’espère, seront dissuasifs», a-t-il relevé. Avant de se tourner vers Paul: «Monsieur, vous avez un enfant du même âge que votre victime. Imaginez que deux adultes lui fassent ce que vous lui avez fait…»

À la sortie du Palais de justice, mercredi matin, les deux hommes semblaient soulagés…

* Prénoms d’emprunt

