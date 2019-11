Condamné, un ex-avocat doit retourner au tribunal

Un avocat genevois impliqué dans l’affaire des diamants volés sur le tarmac de Bruxelles en 2013 va de mal en pis. Selon nos renseignements, l’homme, qui n’exerce plus au barreau depuis 2017, attendait depuis des mois le dernier mot du Tribunal fédéral, lequel a rejeté son recours à la fin de l’été. Le voilà donc définitivement condamné à 160 jours-amende (à 200 francs le jour) avec sursis pour avoir contribué, à son échelle, à cacher il y a six ans une partie du magot dans une cave à Champel. En dernière instance, il est reconnu coupable de tentative d’entrave à l’action pénale et de blanchiment d’argent.

«Préjudice de 1,46 million»

L’homme a également reçu, durant l’été, l’acte d’accusation du Ministère public, qui lui reproche cette fois d’avoir abusé de la confiance d’un confrère genevois ainsi que de plusieurs clients, notamment un régisseur, un médecin et un rentier, leur causant un préjudice total de plus de 1,46 million de francs entre 2013 et 2017. Pour cette dernière affaire, il sera jugé le 18 décembre devant le Tribunal correctionnel. D’après l’acte d’accusation, que nous avons consulté, une société immobilière et un régisseur, défendu par Me Vadim Harych, un avocat et quatre clients se sont constitués parties plaignantes dans cette affaire que nous révélions l’an dernier.

Une cliente du prévenu, représentée par Me Nicolas Béguin, lui avait confié ses économies, qu’il devait conserver sur un compte. Aux yeux du Parquet, il s’en est approprié (soit un montant de 224 929 francs) au mois de mai 2017 «pour faire face à des obligations personnelles ou des dépenses personnelles dans le dessein de s’enrichir. […] Il a agi en sa qualité d’avocat autorisé à pratiquer par l’État de Genève.»

Deux confrères parisiens auraient également fait les frais d’abus de confiance en 2014 pour quelque 180 000 francs. Un pénaliste de la place, défendu par Me Robert Assaël, a aussi perdu des plumes dans cette affaire. En 2015, le prévenu s’était fait confier 30 201 francs pour le compte de ce pénaliste qui travaillait pour lui. Il avait pour instruction de les lui reverser plus tard. Ce qu’il n’a visiblement pas fait.

Maison cachée en France

L’acte d’accusation reproche aussi au prévenu d’avoir trompé la confiance d’un client qui lui avait remis 300 000 francs en 2014. L’avocat devait verser régulièrement des montants à l’Office des poursuites et des faillites au nom de son client. Or il n’a jamais remboursé les dettes du plaignant.

Durant plusieurs années, l’ex-avocat, croulant lui-même sous les dettes, s’est prêté à la cavalerie. Il a collecté de nouveaux fonds pour rembourser d’autres personnes lui ayant confié de l’argent. L’acte d’accusation du premier procureur Stéphane Grodecki reproche également au prévenu d’avoir caché à l’Office des poursuites qu’il était propriétaire d’une maison et d’un terrain en France voisine.

L’an dernier, un proche de l’avocat déchu nous expliquait que ce dernier avait des problèmes financiers: «Avant d’être appréhendé, il avait écrit une lettre à ses avocats durant l’été 2017 pour dire qu’il allait poser les plaques. Il a spontanément annoncé sa situation au Ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte l’a relâché le jour même en ratifiant qu’il ne pourrait désormais plus exercer sa profession. Suite à l’intervention du Parquet, le prévenu a accepté de renoncer à exercer sa profession, si bien que son arrestation n’a pas été jugée opportune à l’issue de sa première audition.»

Avocat du prévenu, Me François Canonica commente ainsi la nouvelle affaire qui touche son client: «Contrairement à mes généreux confrères de la partie plaignante, qui organisent désormais, sur le mode de la réinstauration du pilori, les procès sur la place publique, je réserve mes explications aux magistrats.»