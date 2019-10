Comment se prémunir contre les cambriolages

En automne, quand les jours raccourcissent, les cambrioleurs aperçoivent plus facilement lorsque les maisons ou appartements sont très probablement inoccupés. C'est pourquoi lundi 28 octobre, les corps de police suisses, en collaboration avec la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) et Sécurité et habitat Suisse (SHS), organisent la 5e journée nationale de prévention contre les cambriolages.

Cette campagne nationale vise à sensibiliser la population sur les risques de cambriolages et les mesures de prévention appropriées. Les statistiques montrent qu’au niveau national, les vols par effraction ou par introduction clandestine sont en recul. La situation est similaire dans le canton de Genève. Entre septembre et mars, on remarque une accumulation de cambriolages commis dans des endroits privés. En 2018, le nombre de cambriolages dits «de crépuscule» a diminué par rapport à l’année précédente, dans le canton de Genève.

Des mesures à prendre chez soi

Des mesures de prévention permettent de se prémunir contre ce risque. Parmi elles, la police vous conseille de simuler une présence par un minuteur ou la programmation de votre télévision ou de votre radio. Elle rappelle qu'en cas de comportement suspect, il faut appeler sans délai le 117 et veiller aussi que rien ne se passe chez un voisin absent. Bien sûr, il faut fermer les portes à clés, même lors d’absences de courte durée et informer vos voisins lors d’absences prolongées.

De nombreux corps de police, mais aussi des entreprises privées, disposent de conseillers et conseillères compétents en matière de sécurité. Lors de la journée nationale de prévention contre les cambriolages, la totalité des postes de la police cantonale genevoise participe à l'opération en distribuant à la population une notice accompagnée d’un chocolat, avec le message suivant: «Savourer ce chocolat vous prendra deux minutes, le temps pour un cambrioleur d’entrer chez vous».

La liste des actions cantonales et urbaines ainsi que des indications sur la prévention contre les cambriolages seront disponibles à partir du 28 octobre sur le site www.unis-contre-le-cambriolage.ch.