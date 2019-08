Comment s’asseoir pour mieux prendre de la hauteur

«Une série de vieux sur les vieux», ironise un jeune collègue. Non, un atelier pratique en plein air réservé aux contemplatifs de tous âges. Titre de travail: le monde vu du banc. L’horizon se resserre. Il se découvre assis, le corps détendu, le regard disponible.

Pour entamer l’exercice, on se met en quête d’un point de vue surplombant qui fera taire le cadet. Il dispose de son propre mobilier – le point de vue, pas le cadet – des bancs à étages, autrement appelés «panoramiques». C’est exactement ce que l’on cherche et trouve, d’abord dans le texte, en relisant l’étude historique de Véronique Palfi, ancienne collaboratrice scientifique au Conservatoire du patrimoine architectural de la Ville de Genève. La meilleure adresse pour instruire le contemplatif sur sa posture préférée, c’est ici, au 3, rue du Stand, dans les murs d’un service discret, incollable et passionné.

Avant de savoir où l’on met les pieds, il convient en effet de savoir où l’on pose les fesses. La distance à parcourir est courte; l’endroit désigné nous fait quitter les bords du Rhône pour rejoindre une esplanade joliment réaménagée sur les hauts de Saint-Jean. «Des bancs à gradins seront disposés pour les amateurs de beaux paysages», peut-on lire en 1947 dans les colonnes du «Journal de Genève». C’est vieux, certes, mais le spécimen conservé existe toujours sur ses montants en ciment.

On le «loge» à la rue d’Ermenonville, dans le premier tiers d’un petit «parc aux chats», ainsi qualifié par les habitants du quartier, une surface généreusement ombragée donnant sur les falaises de Saint-Jean. Pas de bol, notre «panoramique» a été déposé dans le courant du printemps. Il ne reste que les structures portantes entourées de barrières dissuasives. Ce n’est pas grave. La végétation, à cet endroit, a poussé vite, on distingue le Salève, mais pas la ville au premier plan. Il faudrait revenir en hiver, la série est estivale! Notre fessier a identifié une zone de repli avantageuse. Parmi la demi-douzaine et plus de bancs installés dans le parc, deux se font face à un jet de marron du chantier palissadé.

Disposition parfaite: du bifrontal comme au théâtre, encourageant le regard croisé, l’exclamation spontanée, le plaisir d’être là, simplement. À cour, les arches du pont ferroviaire de la Jonction, les flancs boisés de la Bâtie; à jardin, la silhouette architecturale des immeubles de Saint-Jean, alignés comme des sentinelles, surveillant les baigneurs de la pointe de la Jonction, tout en s’assurant que la tour de la télévision, la toiture du Grand Théâtre et la flèche de la cathédrale Saint-Pierre ont bien résisté, ensemble, à la tempête de juin.

On tient notre panorama, permettant de récapituler, d’un simple coup d’œil, les ouvrages de grande hauteur qui résument notre ville, avant l’ère des surélévations. On recommandera l’horaire du matin, entre 8 h et 9 h, afin de profiter de l’éclairage indirect d’un soleil pas encore trop conquérant.