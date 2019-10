Comment bénéficier de logements «bon marché»

Se loger à Genève est un vrai parcours du combattant. «Outre la pénurie que connaît notre canton depuis vingt ans, les logements que l’on construit sont souvent inaccessibles et ne correspondent pas aux besoins de la population», a souligné, mercredi face à la presse, Carole-Anne Kast, vice-présidente de l'Asloca et mandataire de l’initiative 162 «Construisons des logements pour toutes et tous: une priorité en période de pénurie!» qui sera soumise en votation populaire le 24 novembre.

Objectif de cette initiative, soutenue par une large coalition réunissant forces progressistes du logement, syndicats, partis de gauche et les Verts: que les nouveaux quartiers prévoyant du logement soient construits en zone de développement tant que dure la pénurie. Soit tant que le taux de logements disponibles est inférieur à 2%. À Genève, il n’atteint que 0,5%!

Contrôle des prix

Contrairement à la zone ordinaire, la zone de développement permet un contrôle des prix pendant dix ans et garantit une part de logements sociaux. «Notre initiative est un bon outil contre la spéculation immobilière, elle permet aussi de réaliser jusqu’à 70% de PPE, à condition que les acheteurs habitent leur appartement», note Carole-Anne Kast. «Ce texte permet à l’État de maîtriser les terrains et de réaliser des équipements publics», selon les Verts.

Les milieux immobiliers déplorent, eux, «la bureaucratie, surréglementation et uniformisation qui caractérisent l’IN 162». Riposte des représentants de l’Asloca, Christian Dandrès et Carlo Sommaruga: «L’IN 162 n’a rien de bureaucratique, elle maintient la loi originelle de 1947 qui permet de déclasser en zone de développement pour bâtir des logements aux loyers abordables pour les classes moyennes et populaires.»

Au nom d’Ensemble à Gauche, Pierre Bayenet regrette le manque de logements sociaux: «L’objectif de 20% fixé par le Conseil d’État n’est pas atteint et 8500 personnes sont en attente.» Une réalité qui touche de plein fouet les étudiants, déplore aussi la Ciguë.

Hors du canton

Le syndicaliste Alessandro Pelizzari constate encore que la pénurie genevoise oblige quantité de salariés genevois à s'installer hors du canton, avec tous les effets pervers qui s'en suivent. Notamment au niveau de la mobilité. «Pour les petits salaires de moins de 4000 francs, la part du logement représente 34% à Genève, précise-t-il. Cette situation de crise nécessite une vrai offensive pour des loyers bon marché.»

Le Collectif d'associations d'habitants et de quartiers est du même avis. «Nous avons participé à l'élaboration et à la récolte de signature de l'IN 162. Nous allons à présent aller sur le terrain pour expliquer les enjeux de ce texte, qui pourrait sembler trop techniques à certains citoyens. Ce qui est sûr, c'est que le marché libre, orienté vers la recherche de profit, ne permet pas de favoriser le droit au logement pour toutes les catégories de la population.»